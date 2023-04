Le Tintignolas Constant Lemaire: "Au football déjà, j’adorais courir"

Il avait déjà participé aux quatre dernières Bouillonnante. "La course a déménagé et a changé de nom, mais elle est toujours organisée au profit des mêmes causes par l’ASBL La Bouillonnante et la famille Van Gasse, dont on connaît le savoir-faire. Elle me tient à cœur, car lors de mes études, j’ai fait un stage au Sénégal, à l’Inefja, l’Institut national de formation et d’éducation des jeunes aveugles, un projet qu’elle soutient. Une pure coïncidence, je ne courais pas encore."

Constant Lemaire a découvert le trail en 2017. "J’ai joué quinze ans au football, surtout à Bellefontaine. J’ai arrêté quand le club a mis fin à ses activités, j’en avais marre des contraintes du football, explique l’attaché de direction des activités seniors à Sodexo Luxembourg. J’adorais courir sur le terrain et j’ai toujours eu une bonne condition. Je me suis alors inscrit à “ Je cours pour ma forme ” à Etalle. Je cours entre 50 et 60 km et fais une séance de renforcement musculaire par semaine. J’ai diminué le kilométrage depuis que j’ai changé de travail il y a deux ans et que je suis papa d’un petit garçon, Brieuc. Je privilégie désormais le qualitatif au quantitatif. Mon entraîneur est Mathieu Gondolfi, et le mardi, je m’entraîne aussi avec le groupe de Dimitri Neimry, coach fédéral."

Une compagne footeuse et championne

Constant Lemaire, qui a aussi fini 7e des 20 km du Marathon du Mont-Blanc en 2022, poursuit: "Courir m’apaise et me déconnecte du quotidien. J’adore m’entraîner, parfois plus encore que les courses. Mon prochain objectif est le 16 km de la Maxi Race à Annecy. J’avais fait le marathon en 2018. Mais je veux profiter un maximum du week-end en famille. Puis il est très rare que je fasse des longues distances, ou alors en off ou en duo. Je retournerai peut-être aussi sur le Hérou, car cela ne s’était pas bien passé en 2022."

Et s’il a rangé ses crampons, le ballon rond est toujours sujet de discussions à la maison: "Ma compagne, Laura Vandendriessche, joue à Tintifontaine, elle vient d’être championne en P2", glisse-t-il.