Deux nouveaux Luxembourgeois au comité régional

Claude Philippart, comment s’est déroulée cette élection ?

Je m’étais présenté en 2022 et j’avais échoué pour cinq voix. En face de moi, j’avais Anne-Sophie Poncelet du club de la Citadelle de Namur. C’était un résultat remarquable quand on sait qu’il y a deux fois plus de votants namurois que luxembourgeois. Cela m’a motivé et je me suis représenté. Cette fois-ci, je suis très heureux de décrocher un mandat de deux ans. On m’a confié le poste de trésorier. Ce qui me convient, puisque je suis expert-comptable à Bastogne. Par contre, j’ai cédé ma place à la commission sportive à mon collègue Raphaël Delvaux, qui est très intéressé par la formation des jeunes.

Quels sont vos objectifs ?

Il faut rester réaliste. Les comités régionaux ont un pouvoir limité par rapport au conseil d’administration de l’AFT qui gère le tennis francophone. Mais j’ai obtenu que l’on change la répartition des points pour les tournois du critérium. Les gros tournois, majoritairement dans le Namurois, recevront moins de points à distribuer, au contraire des petits tournois, surtout luxembourgeois, qui en recevront plus. J’ai aussi demandé qu’on récompense les lauréats après les tournois d’hiver pour ne pas pénaliser ceux qui changent de catégorie après la parution du classement intermédiaire de fin juin.

Comment comptez-vous vous organiser ?

Je joue énormément de tournois avec ma fille, ce qui me permet de rencontrer beaucoup de joueurs et de dirigeants de club. Je vais être à leur écoute et être leur relais auprès des instances dirigeantes. Je voudrais aussi que notre province soit représentée au conseil d’administration AFT. La région Namur-Luxembourg y compte trois administrateurs, mais ils sont tous Namurois. Il serait normal que le Luxembourg y soit présent pour faire remonter nos particularités géographiques et les difficultés de l’organisation du tennis dans des zones rurales.

Aurez-vous encore le temps de vous occuper de votre club houffalois ?

Oui, notre projet d’installer une bulle avec deux terrains couverts reste plus que jamais d’actualité. Cela nous permettrait d’organiser un tournoi d’hiver, mais surtout de répondre aux nombreuses demandes de cours à l’école de tennis de Christophe Gaudron.