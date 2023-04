Clemens ne veut pas mettre le bus à Messancy

Et Bryan Clemens l’assure, il ne va pas demander le résultat de Chaumont et d’Houffaloise toutes les cinq minutes. "Je vais jouer mon match et je ne veux pas savoir ce que font les autres, répond l’arrière latéral. De toute manière, nous avons notre sort entre nos mains donc si nous remplissons notre contrat, nous ne devrons pas nous soucier des résultats des autres équipes. Plus de pression ? Un peu quand même, il ne faut pas se mentir. Après, cela reste un match de première provinciale hein ! Même si Vaux ne mérite pas de descendre en P2. Ce n’est pas la place de cette équipe. Les joueurs, les dirigeants et les bénévoles ne méritent pas cela."

"Même avec le maintien, la saison est ratée"

Encore cité comme un possible candidat au tour final voici deux mois, Vaux-Noville vient de réaliser un 5/27. Et encore, en tenant compte de la victoire par forfait face à Freylange. "Ce qu’il est passé ? Si vous avez la réponse, vous pouvez me la donner car moi, j’ai beau chercher, je ne trouve aucune explication, soupire Bryan Clemens. Rien n’a changé dans notre manière de travailler, mais c’est comme si tout le monde avait perdu son football en même temps. Même une passe à deux mètres ou un simple contrôle, nous n’y arrivons plus. Je n’attends qu’une chose, c’est d’être ce samedi à 22h et d’en terminer avec cette saison. Parce que même si le maintien est dans la poche, cela n’effacera pas la saison livrée. Le principal sera acquis, mais nous voulions mieux. Moi, j’espérais réaliser une aussi bonne saison que la précédente. Le forfait de Freylange ? Nous aurions préféré gagner sur le terrain. Et nous, nous n’en pouvons rien. Nous n’avons rien demandé à Freylange. Mais je peux comprendre le coup de gueule de Chaumont et Houffalize car cela fausse un peu le championnat malgré tout. Même si rien ne dit que nous n’aurions pas gagné contre Freylange sur le terrain."

P1 ou P2, l’an prochain, Vaux pourra toujours compter sur Bryan Clemens. "Je fais partie des meubles. Et vous savez, les vieux meubles, tant que vous les cirez de temps en temps et que vous lui faites les poussières, c’est suffisant, rigole-t-il. J’ai mon confort à Vaux-Noville. L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. Et je n’oublie pas que Vaux m’a tendu la main, quand plus personne ne voulait de moi. "