Pour certains clubs, le maintien se j oue aussi en coulisses

Marloie – Durbuy (D3): dans huit jours

Le président de Marloie Guy Hérion et l’avocat du club, Stephan Georges, se sont rendus à Bruxelles ce mercredi pour défendre la cause du club famennois devant la CBAS (Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport). Le recours introduit par Marloie porte sur la décision de la Chambre nationale pour la discrimination et le racisme de l’Union belge de sanctionner les Marlovanais d’une défaite sur tapis vert contre Durbuy. Pour rappel, en novembre dernier, le match avait été arrêté à la 72’ par l’arbitre à la suite d’un commentaire raciste venu du public. Marloie menait alors 3-2. Le verdict de la CBAS sera rendu dans huit à dix jours. Quelle que soit sa décision, il n’y aura aucune incidence sur le plan sportif puisque Durbuy est condamné tandis que Marloie termine son championnat en roue libre. "Pourquoi ne stoppe-t-on pas la procédure dès lors qu’il n’y a plus d’enjeu ? Pour une question de principes, affirme Guy Hérion. Le protocole prévu par le règlement (NDLR, exclusion du supporteur du stade et reprise du match) n’a pas été appliqué. Et quand nous avons décidé de porter l’affaire devant la CBAS, voici un mois, nous n’étions pas encore sauvés."

Libramont – Durbuy (D3): évocation le 5 mai

Le volet sportif du match Libramont – Durbuy sera, lui, étudié une nouvelle fois le vendredi 5 mai. Pour rappel, Durbuy a introduit un recours en évocation dans ce dossier. Le club d’Ousmane Sow estime que la plainte de Libramont n’a pas été introduite dans les règles et espère toujours conserver le point acquis sur le terrain le 8 janvier (3-3). Ousmane Sow ne s’en cache pas: il veut surtout ennuyer Libramont. Le Comité sportif de l’ACFF puis le Comité d’appel avaient sanctionné Durbuy d’un score de forfait (5-0) pour avoir aligné ce jour-là cinq joueurs non-qualifiés. Si la Commission d’évocation estime le recours de Durbuy fondé, l’affaire devrait revenir dans les mains de l’ACFF.

Ce dossier sera donc, quoi qu’il arrive, traité après l’issue du championnat dont la dernière journée a lieu ce dimanche. En fonction des résultats, Libramont et Meix pourraient donc ne pas être fixés sur leur sort dès ce week-end. Si les Mauves ne récupèrent pas ces deux points-là, ils doivent non seulement battre Richelle dimanche, mais aussi espérer que Meix perde contre Herstal pour se sauver. Si la victoire des Mauves sur tapis vert est confirmée, Libramont et Meix pourraient, tous les deux, se sauver, à condition de s’imposer ce dimanche.

Bastogne – Assenois (P1): verdict ce jeudi

Concernant le recours introduit par Assenois après la défaite 3-2 à Bastogne, à la suite d’une supposée erreur d’arbitrage, la Commission des réclamations du bureau de l’arbitrage de l’ACFF prononcera son verdict ce jeudi à 13 h. Match à rejouer ou score entériné ? Pour Bastogne, condamné, cela ne changera rien. Pour Assenois, il resterait un très mince espoir de maintien si le match devait être rejoué. Mais les conditions à remplir sont tellement nombreuses qu’il est inutile de les énumérer: même s’ils obtenaient gain de cause ce jeudi, il faudrait plus qu’un miracle pour que les Rouges sauvent leur peau en P1.

Freylange – Chaumont (P1): ce jeudi soir

Étrillé à Freylange le 15 avril dernier (4-0), Chaumont n’a pas dit son dernier mot. Le club du président Reyter a introduit une réclamation, estimant que l’éclairage ne répondait pas aux normes. En effet, plusieurs spots étaient défaillants. La luminosité était-elle suffisante ? Ce dossier passera sur la table du comité provincial ce soir, en l’absence de l’arbitre Lionel Dams, excusé.

Le verdict pourrait être déterminant pour Chaumont, qui jouera sa survie lors du dernier match, samedi soir (à Assenois).