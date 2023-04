Les 5 matchs à ne pas rater en P2 et P3 luxembourgeoises

2. Habay-la-Neuve B – Marbehan (3B) Défait par Nothomb B le week-end dernier, Habay-la-Neuve B n’a plus droit à l’erreur s’il veut monter en P2. Les hommes de Jonathan Michaux, qui pourront compter sur quelques renforts de A ce dimanche, ont tout intérêt à réaliser un six sur six face à Marbehan et Gérouville. Mais gare à ces Marbehanais qui ont remporté cinq de leurs six derniers matchs.

3. Carlsbourg – Ochamps B (3C) Le leader de la série, Tellin, validera son retour en P2 s’il prend au moins un point contre Warmifontaine ce samedi soir. Pour le titre, en revanche, il doit encore se débarrasser de Carlsbourg, revenu dans sa roue. L’équipe de François Dambly pourra continuer à rêver de la première place si elle domine Ochamps B, invaincu depuis le 12 février et toujours en course pour le podium.

4. Bourdon – Rendeux (3D) Leader depuis la dixième journée et déjà assuré de monter en P2, Bourdon peut poser la cerise sur le gâteau, ce dimanche, en décrochant le titre de champion. Il faudra, pour cela, battre Rendeux. Deuxième de la série, Heyd sera lui aussi promu à l’échelon supérieur s’il s’impose à Nassogne B.

5. GIVRY B – BOVIGNY (3E) Givry B est bien parti pour décrocher son ticket pour la P2. Ce dernier sera dans la poche dès ce week-end si les Canaris s’imposent face à Bovigny, à condition que Lierneux ne s’impose pas à Montleban.