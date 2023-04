Étienne Poncin (Messancy) Il a tout sorti, sacrifiant même ses narines dans l’aventure, avant d’être trahi par un des siens. Monde cruel.

Défenseurs

Nicolas Prévot (La Roche) Le refrain est connu: un changement de poste momentané et la balance qui penche en faveur de La Roche. Nicolas Prévot, de loin l’intérimaire le plus efficace de ces derniers mois. Il aura bien mérité le beau CDI que lui a préparé Harre-Manhay.

Arnaud Burton (Sart) Beaucoup ont cru qu’en signant à Mormont, il voulait prendre un autre chemin. Alors qu’il jouait simplement les éclaireurs. Et dimanche, il a ouvert la route aux Spirous. Vont-ils s’y engouffrer ce samedi ?

Fabian Lo Monte (Mormont) Le but de Lo Monte pour Mormont sera-t-il aussi celui de la descente pour Meix ?

Tim Castagne (Leicester) Une reprise digne d’un avant-centre pour remettre Leicester sur la bonne voie. Plus de cent matches chez les Foxes, cela peut faire de vous un renard des surfaces. Surtout avec un soupçon d’hérédité pour vous y aider.

Médians

Maxime Bréjard (Longlier) Quand on s’appelle B(r)éjard, logique qu’on s’illustre par des figures acrobatiques. Surtout qu’il s’agissait peut-être de sa dernière danse.

Pierre Monfort (Sibret) Décisif après neuf semaines sans succès. C’est bien la première fois qu’on voit un Monfort s’imposer le jour de Liège-Bastogne-Liège.

Romain Maréchal (Harre-Manhay) En janvier, Daniel Closon voulait le faire venir à Givry. Trois mois plus tard, il inscrit deux des trois buts du titre harkais. Le bon karma ! Et rien de surprenant finalement: avec de tels nom et prénom, vous êtes davantage prédestiné aux conquêtes qu’aux oubliettes.

Attaquants

Remy Massut (Léglise) Un doublé pour faire chuter Bouillon après 20 matches sans défaite. Et un sacré coup de Massut pour le champion.

Yann Marthe (Saint-Léger) Deux buts, un assist et Saint-Mard qui reste à quai. Le tout à quelques jours de la retraite. La Marthebox offre une belle variété de cadeaux d’adieu.

Renaud Leduc (Givry B) Quatre buts dans le même match et même trois en 13 minutes. Comme quoi, il n’y a pas que des Canaris dans la volière de Givry, il y a aussi un Grand- (le)Duc, véritable rapace des surfaces.