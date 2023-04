La dernière de Bastien Gilain ce vendredi à Saint-Hubert

Libramont sauvé ce vendredi soir ?

Chez les Dames, Libramont terminera par un déplacement à Natoye. Les Namuroises, assurées de jouer en R1 la saison prochaine, sont en pleine forme et pourront décrocher la deuxième place en cas de succès vendredi soir. Pour Libramont, une victoire serait synonyme de maintien direct. Si les Ardennaises, annoncées au complet, s’inclinent, elles devront tenir compte du résultat du duel entre Alleur et Courcelles (prévu ce vendredi soir) pour être officiellement sauvées. Une défaite de Libramont conjuguée à une victoire, peu probable, d’Alleur, enverrait les filles de Logan Draux aux barrages. Un barrage qui se disputera sur terrain neutre le week-end prochain et qui se jouera face à Pepinster ou Schaerbeek.

La rencontre de ce vendredi soir débutera à 21 h.