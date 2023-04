Bastogne – Assenois ne sera pas rejoué

Pour rappel, Assenois estime qu’une erreur d’arbitrage a été commise ce jour-là. Le directeur de jeu, M. Thunus, avait exclu Damien Jacob pour un coup volontaire et accordé, dans la foulée, un coup franc à Bastogne. Coup franc qui avait amené le but victorieux, dans les arrêts de jeu. La question qui se posait était la suivante: le ballon était-il en jeu au moment où le coup a été donné ? Si la réponse est non, le jeu devait reprendre où il s’était arrêté, à savoir sur un 6 m en faveur d’Assenois. "Le ballon n’était pas en jeu, mais le président de Bastogne, lors de l’audience, a prétendu le contraire, regrette Denis Kerger. Les arbitres, qui n’étaient d’ailleurs pas trop d’accord entre eux, ont défendu cette même version." Au lendemain de la rencontre, plusieurs joueurs de Bastogne nous avaient confirmé que le ballon n’avait pas encore été remis en jeu. "L’erreur est humaine, mais il faut être capable de la reconnaître. Je peux accepter la défaite, mais pas le manque d’honnêteté", termine Denis Kerger, bien conscient que les deux équipes évolueront de toute façon en P2 la saison prochaine.