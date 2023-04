Olivier Jacob, le mentor des Noir et Blanc, a été plus impressionné par la première formation citée et ce n’est pas le nul acquis dimanche dernier face au leader tellinois qui est en la raison principale.

"Tellin m’avait plus impressionné au premier tour, j’ai trouvé Carlsbourg plus soudé et plus solide. Mais ceci dit, il n’y a guère de différence entre les deux équipes."

Fin octobre, Olivier Jacob a repris une formation de Neuvillers B en pleine crise de confiance et de points.

"Nos jeunes garçons, dont la moyenne d’âge est de 21 ans, étaient mal disposés sur le terrain, ils étaient à la rue tactiquement et le moral n’était pas bon. J’ai d’abord bâti une défense avant de m’attaquer au reste."

De vrais clubmen

La progression est visible dans les résultats, même si comme le reconnaît Olivier Jacob, l’équipe a encore de temps en temps quelques absences.

"Ce fut notamment le cas il y a peu face à Libin B, qui aligne quelques trentenaires et contre qui mes garçons manquent encore un peu d’intelligence de jeu, voire de roublardise."

Pas question toutefois pour Neuvillers B de perdre son identité.

"Nous sommes une équipe B un peu spéciale, avec uniquement des jeunes du club. Notre meilleur transfert, c’est de conserver ces jeunes. Nous commençons à avoir des joueurs qui sont demandés, ce qui n’était plus arrivé depuis un certain temps."

François-Xavier Gebka fait partie des garçons qui attirent l’attention. Déjà auteur de 14 buts cette saison, dont 6 lors des 6 dernières rencontres, qui ont rapporté 11 points à ses couleurs, il devrait néanmoins rester à Neuvillers.

"C’est un vrai club-man, il ne partira pas", assure son coach.

Neuvillers B devrait donc repartir la saison prochaine avec un groupe qui ne changera guère, auquel quelques U17 seront intégrés. "Deux ou trois joueurs vont passer en A, c’est aussi à ça que nous servons", conclut Olivier Jacob, qui avait fixé la barre des 30 points comme objectif pour cette saison. Les Zèbres en sont actuellement à 28.