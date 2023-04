Bien sûr, c’est un moment émouvant. La poisse ne m’avait guère épargné lors de ma première saison avec deux casses moteur. Cette performance, je la dédie aussi à mon entourage. À mes parents, ma copine Noëline et mon frère Romain, qui me suivent partout.

Comment s’est déroulée votre journée, des essais à la course ?

Le parcours pour les essais était très humide et je glissais beaucoup de l’avant, j’ai dû me contenter du septième chrono. Lors de la première manche, je prends un bon départ et je me retrouve 4e, avant de chuter et de dégringoler au classement pour finalement finir 3e. À la deuxième manche, j’ai un peu craqué physiquement, mais je termine quand même 2e, ce qui sera ma position au cumul des deux courses et qui constitue ma meilleure performance depuis mes débuts.

Vous avez choisi d’évoluer dans la catégorie "débutants". Pourquoi ce choix ?

Tout simplement pour y rouler avec mes copains et y disputer des bagarres sympas.

Vous pratiquez non seulement le motocross, mais aussi le football à Bourdon ?

Le sport moteur, c’est un peu une évidence. Grâce à mes parents qui pratiquaient le rallye, j’ai été plongé dans le bain dès l’enfance. J’ai d’ailleurs commencé le motocross dès mes 5 ans, avant de l’abandonner pour le foot. Je suis passé par Oppagne, Mormont, puis Ciney, avant de rejoindre Charleroi et d’ensuite atterrir à Meux en D2. Après un passage à Marloie, je suis actuellement à Bourdon.

Si vous deviez choisir entre une victoire en motocross et un titre de champion en football, vous opteriez pour quoi ?

Une victoire en motocross. Je me demande d’ailleurs si je vais continuer le foot. Concilier les deux est difficile. Quand je dis au coach que je serai absent, parce qu’il y a une course, il n’est pas vraiment content. De plus, je suis soudeur dans une entreprise à Ciney et indépendant après journée, c’est donc compliqué pour les entraînements. Je vais privilégier la moto.

Les possibilités de s’entraîner pour le motocross ne sont pas nombreuses. Avez-vous trouvé une solution ?

Je me rends soit en France, soit en Allemagne sur des circuits permanents. Quand il n’y a pas de manche à l’AMPL, je me dirige vers d’autres fédérations, notamment en Flandre pour y disputer des courses. J’y apprends beaucoup. L’hiver dernier, j’ai aussi suivi un stage en France avec un pilote chevronné.

Quel objectif vous fixez-vous pour cette saison ?

Au départ, c’était un Top 5, mais si ça se déroule comme ce dernier week-end, pourquoi pas mieux, voire le titre.

Quel est votre point fort et que devez-vous encore améliorer ?

Je prends souvent de bons départs, mais je suis encore trop fougueux, ce qui amène des chutes. Il faut aussi que j’apprenne à gérer mon stress. Jusqu’à la finale, j’y parviens, mais une fois que celle-ci approche, la tension monte.