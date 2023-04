Jean Maqua (Bouillon): "Sans les blessés, nous aurions pu nous sauver facilement"

Deux descentes en deux ans et plus d’équipe en Régionale, est-ce que cela va avoir des répercussions au sein du club ?

C’est dommage mais ce n’est pas une fin en soi. Déjà l’année dernière, nous avions été fort impactés par le covid avec l’équipe B. Cette année, ce sont les blessures à répétition qui mettent l’équipe dedans. Et puis, il faut être honnête, ces trois dernières années, nous perdons un joueur chaque saison qui n’est pas remplacé, faute de transfert entrant. C’est dommage pour l’image du club de ne plus avoir d’équipe en régionale, mais on s’en relèvera sans problème.

Quid de la saison prochaine avec la A ?

Nous repartons avec les cinq joueurs de cette fin de saison. Philippe Brasseur sera toujours réserve. Je suis le seul qui devrait pouvoir jouer tous les matchs et nous sommes toujours à la recherche d’un sixième joueur pour assurer les rotations. Nous avons des touches du côté de la France. L’objectif premier sera de repartir en septembre avec tous les joueurs à 100%, ce qui serait déjà très bien vu la saison que l’on vient de passer. Nous jouerons nos matches à fond dans ce qu’on espère, une P1 d’un très bon niveau. Et je me permets de rajouter un petit "coup de gueule", je trouve assez dommage et incompréhensible que la fédération préfère obliger des 3e voire des 4e de P1 à monter plutôt que de repêcher d’abord des dixièmes de régionale qui ont envie de rester à ce niveau.

Plus globalement, comment se porte le club de Bouillon ?

Bien. Sportivement, la saison a été difficile parce qu’il n’y a pas eu que l’équipe A qui a été touchée par les blessures. Nous en avons eu une dizaine sur 40 joueurs affiliés. L’ambiance générale n’a jamais été aussi bonne et l’esprit de club est toujours aussi présent. Pour preuve, plus de trente personnes étaient présentes, samedi dernier, pour notre dernier match pour nous encourager et fêter la fin de saison autour d’un bon repas.