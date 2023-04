Il y a un goût de trop peu. On avait toutes les cartes en main pour monter. On a raté le coche chez nous face à Toernich alors qu’ils étaient à dix. On reprend ensuite par une défaite à Waltzing. On perd aussi à Rachecourt, ce qui est aberrant. La défaite est méritée néanmoins. On s’est alors retrouvé quatrième. Depuis un mois, on a repris les choses en main et cela fonctionne à nouveau.

La deuxième place vous y croyez encore ?

Oui on y croit. Habay-la-Neuve B (NDLR: deuxième en 3B) doit encore jouer Marbehan et Gérouville Cette équipe peut perdre des plumes. On doit aussi espérer que Messancy B dans notre série ne gagne pas tout. On n’a plus les cartes en main, mais c’est toujours jouable.

Vous étiez en tête et n’aviez pas été défait avant le 4 décembre. Cette défaite s’est suivie de deux autres. Comment expliquez-vous ce passage à vide ?

L’avant dernier match et le dernier avant la trêve face à Messancy B et Toernich n’étaient pas les plus importants pour moi. J’avais insisté auprès des joueurs en disant que le match de reprise à Waltzing était plus important et on l’a perdu. Nous avions pourtant bien travaillé pendant le mois de janvier, avec un préparateur physique. On ne l’a peut-être pas pris assez au sérieux. Le tournant du championnat est la défaite face à Toernich. C’est 0-0, Toernich est à dix et il reste 35 minutes. Je décide de jouer l’offensive et on touche le poteau, mais on ne marque pas. Sur sa seule sortie, Toernich profite d’une erreur individuelle de Thibault Habay pour marquer. Après Waltzing, cela a commencé à discuter dans le vestiaire. Je note tout et j’ai donc sorti les nombres de présences aux entraînements pour remettre les choses en place par rapport à mes choix. On a raté les gros rendez-vous en coupe l’année dernière et en championnat cette année. Mais on a reconstruit tout le club en cinq ans. On a un staff étoffé et des équipes de jeunes.

En P2, on se maintiendrait avec cette équipe. On a la structure pour s’y inscrire dans la durée. Il ne faut pas tout voir en noir.

Êtes-vous toujours décidé à arrêter ?

Oui. Je compte consacrer mes dernières années à ma femme. Cela va me manquer. On a réussi à reconstruire tout le club, là où j’avais connu la gloire en tant que joueur. Cela va être un duo avec Geoffrey Graff qui entraîne les U19 et Joseph Ayissi qui s’occupe des gardiens.

Avez-vous des transferts ?

Romain Breels, notre gardien actuellement blessé, retourne à Châtillon. Thibaut et Aurélien Habay aimeraient jouer en P2 à voir si c’est avec nous ou pas. Charles Henry souhaite également arrêter.