Brandon Broeckx veut changer de série avec Vecmont

La physionomie de cette rencontre est à l’image de la saison des Unionistes.

Après une entame compliquée et seulement sept points pris lors des dix premières journées, Vecmont a relevé la tête et intègre, à deux journées de la fin, la colonne de gauche.

"Nous avons récupéré beaucoup de joueurs de La Roche B, rappelle Brandon Broecks, le capitaine vecmontois. Il a fallu le temps que la mayonnaise prenne. La victoire face à Bomal a été un tournant dans notre saison. Nous voulons montrer que nous sommes capables de jouer au foot."

Malgré ce début d’exercice compliqué, l’ancien Bérismenilois tire un bilan positif de la saison. Avec 37 points en 24 journées, les Rouges comptent déjà sept points de plus que l’année dernière.

"Nous pourrions être un peu plus haut si nous avions mieux négocié certaines parties, comme aux matches aller contre Oppagne B et Houmart. L’expérience de Capou et Micha (NDLR, Nicolas Caprasse et Michaël Parmentier, le coach) apporte au groupe. Nous n’avons plus peur de jouer les coups à fond. Il faut aussi rappeler que la série est spéciale: tout le monde peut battre tout le monde."

Changement de série souhaité

Concernant la série, Brandon Broecks ne sera pas contre un retour dans celle au nord est de la province. Si elle est réputée moins relevée, c’est aussi une question de déplacement.

"J’habite Samrée, donc je préfère partir sur Bovigny ou Salmchâteau que Bomal. Géographiquement à Vecmont, on est un peu mal placé. Puis les ténors en 3D, c’est du costaud."

Mais qu’importe la série l’année prochaine, Vecmont aura pour objectif de grappiller quelques places pour jouer un top 5. Mais comme cette saison, il y aura du mouvement, avec plusieurs départs et arrivées déjà annoncés.

"Samuel Brugnetti et Éric Ruelle font le retour, Nycholas Rollin est un joueur expérimenté, Julien Neu vient de Tenneville: leur acclimatation sera facile, ce ne sera pas comme au début de cette saison."