Un titre pour la dernière de Xavier Leclère

Des titres, Xavier Leclère en a déjà connu plusieurs avec Florenville. "Mais même si je suis habitué, ils sont tous agréables à fêter, dit-il. Est-ce que nous ne fêterions pas plus un sauvetage en P1 qu’un titre en P2 ? Je ne sais pas, il faudra demander au groupe dans un an. Nous savions que nous serions attendus, nous voulions viser les premières places, mais nous sommes tombés dans une belle série, avec pas mal de grosses équipes. Je ne serais d’ailleurs pas étonné de voir Ochamps grimper via le tour final. Pour moi, si on retire Florenville, c’est l’équipe la plus costaude de la série. C’est en tout cas celle qui nous a posés le plus de soucis, nous n’avons d’ailleurs perdu qu’une fois cette saison et c’était à Ochamps."

"L’égalisation à la dernière minute contre Ochamps, un tournant"

Comme plusieurs de ses équipiers, Xavier Leclère parlait de régularité au moment où on lui demandait ce qui avait permis à Florenville de faire la différence. "Nous avons aussi eu la réussite avec nous à certains moments. Je repense évidemment à ce match du côté de Sainte-Ode où nous émergeons sur le fil alors que Sainte-Ode aurait dû s’imposer largement. Vous avez aussi le match retour contre Ochamps où nous égalisons à la dernière minute. Cela fait partie des tournants de la saison, dit Xavier Leclère. Nous formions vraiment un bon groupe, un groupe de qualité. Et je pense que nous sommes costauds dans toutes les lignes. Des garçons comme Closse et Colette dans la ligne médiane, c’est très fort. Un mec comme Quentin Leclerc devant, il va aussi empiler les buts l’an prochain. Je pense que pour vivre une année tranquille en P1, il faudra simplement étoffer le noyau, mais les cadres, ils sont déjà là."

Au moment de donner son joueur de l’année à Florenville, Xavier Leclère prend le temps de la réflexion. "Difficile de ne pas citer Cyprien Blandin évidemment. Ses nombreux buts ont fait énormément de bien à l’équipe. C’est le buteur que nous n’avions pas toujours dans le passé, explique l’arrière latéral. Maintenant, je peux aussi citer un garçon comme Bastien Alexandre derrière. Et puis, vous avez Morgan, bien évidemment. Je suis le parrain de son fils, il est parrain du mien. Cela va être dur de ne plus être sous ses ordres l’an prochain."

En effet, Xavier Leclère a décidé de ranger ses chaussures de football au fond de l’armoire dans les prochains jours. "Une décision difficile, mais j’en ai besoin et je n’ai pas vraiment hésité. Je sais que je dois prendre un an pour moi, dévoile-t-il. Je vais me lancer dans d’autres sports, dans le trail notamment. Nous ferons le point dans un an pour voir si le football me manque ou pas. Mais j’ai pris ma décision et je ne compte pas revenir dessus."