Quatre jours après avoir manqué le titre pour un point en P2 (ils ont été accrochés par le Boca Juniors B), les joueurs martelangeois se rendaient à Houffalize, où la Belle Angèle, deuxième du général, les attendait de pied ferme. À tel point même qu’elle menait 4-1 au repos. Mais les Martelangeois ont complètement renversé la vapeur ensuite, Sicaja et les deux frères Hausman alimentant le marquoir pour offrir la victoire et le titre à leurs couleurs (4-5). Il s’agit donc du second titre consécutif pour une formation dont l’ossature est composée de joueurs du FC Arlon. Gageons qu’elle en fera trembler plus d’un à l’échelon supérieur la saison prochaine.

Le titre pour l’US Athus en P3

L’US Athus 53 a été sacré aussi en ce début de semaine, en 3e provinciale C. Mais sans jouer puisque les Athusiens ont profité de la défaite d’ATS Messancy, second du classement, face à No Border Arlon pour coiffer les lauriers. Avec cinq points de retard et deux rencontres à jouer, les Messancéens ne peuvent plus rappliquer sur les Métallos qui ont déjà inscrit plus de 200 buts cette saison.