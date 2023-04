Maxime Lesenfants, champion avec Harre-Manhay: "Il a fallu mettre son bleu de travail"

Je dois avouer que j’étais un peu déçu de ne pas débuter la partie. Même si je suis derrière l’équipe, que je sois sur le banc, dans les tribunes ou sur le terrain. J’ai quand même demandé à Ludo (NDLR: le coach Ludovic Lejeune) d’être sur le terrain au coup de sifflet final. Quand je suis rentré, Diouf m’a donné le brassard. C’était très chouette. Et puis on n’a pas vécu la rencontre la plus stressante. D’ailleurs, même pendant la semaine, on a balayé ce qui s’était passé à Erézée (NDLR: la défaite qui les a privés du titre et un après-match plus que tendu). Nous avons vécu une semaine sereine, on s’est reconcentré sur notre objectif. Et je pense que, sur ce match, il n’y a pas eu photo.

Le tournant de votre championnat, est-ce l’arrivée de Ludovic Lejeune aux commandes ?

Walters avait fait du bon boulot, mais on sentait que la sauce ne prenait pas. Ludo, c’est un rassembleur. Il connaît toutes les équipes de la série. Et puis c’est un gars de Harre. Il fallait donc travailler pour créer une cohésion dans le groupe, sur et en dehors du terrain. On devait trouver une assise défensive, car il a toujours dit que le champion possédait la meilleure défense. Il nous a aussi fait trimer à l’entraînement au niveau de la condition physique.

Vous avez été au-delà des individualités qui semblaient être votre force ?

Quand on a vu signer des joueurs comme Jérôme Roberty ou Julien Rasquin, les ambitions étaient claires. Toutefois, cela ne suffisait pas. Il fallait vraiment mettre son bleu de travail, tant à l’entraînement qu’en match, pour aller chercher ce titre.

Vous qui êtes dans le club depuis la fusion, quelle a été la bonne surprise dans le groupe ?

Je pointerai tout d’abord notre gardien Nathanaël Janssens. Il sortait d’une saison difficile à Aywaille. J’ai même appris qu’il habitait aussi dans la commune, alors que je ne le connaissais pas. Et puis il y a tous les gars de l’équipe B qui s’entraînent avec nous et qui grattent à la porte de l’équipe A. Le meilleur exemple, c’est Romain Maréchal qui a encore sorti un gros match dimanche.

Ne craignez-vous pas que l’équipe perde son âme s’il y a trop de transferts ?

Des départs sont déjà annoncés, comme Steve Lalloyer (Erezée), Prévot (La Roche) ou encore Hugo Habotte, qui désire aller jouer en B. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je crois qu’il faut vraiment garder une ossature régionale. L’arrivée de Nicolas Prévot va vraiment faire du bien. Il faut bien se préparer pour la P1, avec pour objectif de se maintenir. En fait, il faut améliorer la qualité du noyau tout en gardant le même esprit.

On a, en effet, l’impression qu’il y a un gouffre entre la P2 et la P1.

J’ai été voir des matches de Sart et de Gouvy et le niveau est en effet très différent. Toutefois, avec les joueurs que l’on a, ce sera peut-être un style de jeu qui conviendra mieux à des joueurs comme Roberty ou Rasquin.

Que faut-il encore faire pour effectuer le grand saut ?

Physiquement, on doit vraiment être au top. La préparation va être super importante. Il ne faudra pas rater le début du championnat. C’est ce qui risque d’influencer la suite. Si on prend confiance, tout devrait bien se passer.