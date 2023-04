Loïc Bertin s’apprête à remiser ses crampons à Nothomb

"Ce sera mon dernier match, souligne Loïc Bertin. Mais je resterai dans le foot à Meix en rejoignant la commission sportive, où il y a du boulot avec les 200 jeunes et en suivant mes deux gamins qui y évoluent. À 37 ans, après une saison qui a alterné les hauts et les bas, à l’image de ce que peut produire une équipe B qui doit souvent changer de composition, il est temps de raccrocher. Cela ne signifie pas que je vais rester inactif, je vais consacrer plus de temps aux trails, aux triathlons et au padel. J’ai reçu des propositions d’autres clubs pour évoluer à mon rythme. Mais dans ma nature, quand j’évolue dans un groupe, je m’y consacre à 100%. Comme je n’ai plus envie de bloquer mes soirées pour les entraînements et mes week-ends pour les matches, j’ai décliné."

Me donner à fond comme d’habitude

Visiblement l’homme qui gardera des souvenirs extraordinaires de sa carrière, comme ce premier titre avec Ethe ou la victoire en finale de la Coupe avec Meix, n’aura aucun regret.

Dimanche, en faisant son sac pour la dernière fois, Loïc ne partira pas dans la Vallée de l’Attert pour faire de la figuration: "Si c’est pour aller là-bas sans ambition, je n’y vais pas. J’ai toujours été un compétiteur et quand je monte sur le terrain, c’est pour gagner. Il y a des gars avec qui je m’entends bien à Nothomb comme à Bleid, mais il ne faut pas compter sur moi pour faire des cadeaux. Je me donnerai à fond."