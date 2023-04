2. Valentin Klein (Nothomb): il marque avec flegme un nouveau penalty, sans doute un des plus importants de sa carrière.

3. Yann Marthe (Saint-Léger): fin de saison remarquable avec deux nouveaux buts, avant de remiser les crampons.

4. Jonathan Moris (Habay-la-Vieille): deux buts pour celui qui considère la réalisation comme son point faible.

5. Valentin Authelet (Jamoigne): troisième but en autant de matches pour célébrer une fin de saison sur les chapeaux de roue.

DIVISION 2B

1. Antonin Vialette (Corbion): un danger permanent.

2. Martin Strepenne (Bercheux): quand le gardien se transforme en buteur.

3. Xavier Leclère (Florenville): intransigeant sur son flanc. Le capitaine a terminé en beauté.

4. Raphaël Bozet (Sainte-Ode): un assist pour sa dernière sur le gazon de Tillet.

5. Robin Schroeder (Ochamps): un triplé pour prendre la deuxième place.

DIVISION 2C

1. Romain Maréchal (Harre-Manhay): un doublé pour un titre.

2. François Poirrier (Aye): un triplé pour décrocher un succès probant.

3. Justin Filée (Waha Marche): un penalty arrêté pour réveiller les siens.

4. Sébastien Charlier (Halthier): les arrêts aux bons moments.

5. Julien Fiévet (Erezée): deux nouvelles roses pour un bouquet saisonnier de 29 fleurs.

DIVISION 3A

1. Amaury Migeaux (Halanzy): un quintuplé pour ce renard des surfaces.

2. Lucas China (Waltzing): le mobile flanc gauche s’est offert un doublé

3. Gilles Lagranche (Toernich): il a mis Muric dans sa poche.

4. Dine Halijaj (Athus): le jeune avant s’est offert un nouveau doublé après être sorti du banc.

5. Charles Husson (Sainte-Marie-sur-Semois): le défenseur a été solide et a planté une rose.

DIVISION 3B

1. Julien Salpetier (Muno): ses récupérations de balle ainsi que sa combativité lui ont permis de remporter le derby.

2. Dylan Lambin (Nothomb B): les semaines se suivent et se ressemblent, un but de plus à son compteur.

3. Hugo Willem (Nothomb B): il aura su museler Raboteur malgré son jeune âge.

4. Remy Massut (Leglise): un doublé et une débauche d’énergie qui a permis de stopper Bouillon.

5. Nicolas Ponlot (Marbehan): par sa présence dans le milieu, il a su combler l’infériorité de son équipe.

DIVISION 3C

1. Jérôme Hotton (Bras): un triplé qui permet aux Bleus de grimper sur le podium.

2. Léo Chastain (Ochamps B): un énorme travail ponctué par deux buts.

3. Junior Tene Talla (Namoussart): encore deux buts ce dimanche, pour porter son total à 23.

4. Clément Ansiaux (Carlsbourg): il incarne la solidité de la charnière centrale des gars de la Mohy.

5. Antoine Didier (Neuvillers B): un gros travail en milieu de terrain face au leader.

DIVISION 3D

1. Robin Henricot (Heyd): deux buts et deux assists, dans tous les bons coups.

2. Gilles Harzimont (Oppagne B): un doublé, l’ailier ne bâcle pas sa fin d’aventure oppagnoise.

3. Benoit Hogge (Bourdon): l’indéboulonnable capitaine est toujours aussi précieux.

4. Matisse Henri (Champlon): d’habitude, il garde les filets ; là, il les a fait trembler.

5. Mattis Dehard (Harre-Manhay B): très actif dans le milieu du jeu.

DIVISION 3E

1. Renaud Leduc (Givry B): un quadruplé dont un hat-trick en treize minutes.

2. Pierre Monfort (Sibret): un but pour rendre le sourire à son équipe.

3. Julien Caprasse (Montleban): l’homme en forme chez les Vert et Noir.

4. Fabian Delperdange (Cobreville): évite l’affront d’une défaite dans le derby.

5. Lukas Dufrasne (Givry B): une cadence infernale et trois nouvelles roses.