Sur place, on notera la présence de 58 exposants français, italiens, espagnols et belges dont trois exposants spécialisés dans les produits de bouche (charcuterie-fromage, olives et dérivés, huîtres). Cette édition accueillera sept nouveaux vignerons. Une tombola sera organisée pour les visiteurs avec, comme lots, une cave de 60 bouteilles et deux caves de 30 bouteilles à gagner.

Les scouts bertrigeois se chargeront du transport vers les véhicules des acheteurs. Deux échoppes d’actions sociales seront présentes sur le site: Soroptimist qui vendront crêpes et gaufres ainsi que les Éclaireurs qui vendront du café au profit d’un projet humanitaire au Rwanda.

On notera aussi la présence sur place de deux food trucks (Mouv' et la cuisine de Chiang Maî Thaï) qui assureront la restauration des vignerons et des visiteurs le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche.

Enfin, le cover group "The Lazy Fellow’s" donnera un concert sous chapiteau le samedi vers 21 h 30.