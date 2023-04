Guy François (FC Arlon): "La Coupe, pour nous, c’est le plus important"

Que pensez-vous du tirage au sort de la Coupe provinciale ? Vous recevez Houffalize en quarts de finale.

La Coupe, pour nous, c’est le plus important. Là, on a hérité de deux matches à domicile, en quarts de finale et en demi-finales, on ne peut pas demander plus. Je ne regarde pas l’adversaire, le plus important, c’est de jouer chez nous.

Il y a un beau coup à jouer ?

Oui. L’objectif, c’est d’aller en finale. Mais il faut prendre match après match. La dernière fois que nous avons été en quarts de finale, c’était l’année du Covid, on n’avait pas joué. Là, on doit faire le maximum pour aller au bout. Même si je trouve un peu dommage que les clubs de Promotion (D3 ACFF) et même Virton ne jouent plus en Coupe. Virton pourrait aligner des jeunes de moins de 23 ans, par exemple, quelque chose comme cela.

L’autre nouvelle de la semaine à Arlon, c’est que vous avez décidé de rester au club la saison prochaine, finalement ?

Oui, je devais quitter Arlon en juillet, mais je vais rester plus longtemps. J’ai décidé de rester vivre ici encore un peu pour des raisons personnelles.

Vous serez à la tête de l’équipe B, qui descend en P3 ?

Oui, avec mon ami Jacky Sacré. Ce sera du plaisir avant tout. Et on va beaucoup travailler avec l’entraîneur des U19 provinciaux. C’est une très bonne équipe. Il y a beaucoup de talent à Arlon chez les jeunes entre 16 et 18 ans. Et certains ont aussi un physique assez costaud pour pouvoir évoluer en P3, voire même en P1.

Ce sera davantage un travail de formation ?

Ça, c’est sûr. Je reprends l’équipe pour m’occuper des jeunes et revoir les bases, dans tous les domaines: le physique, le mental, la tactique. Et le plus important, l’aspect footballistique. J’aime bien, parce qu’à cet âge-là, je sais que je peux les faire progresser. Il faut dire que notre école des jeunes fonctionne très bien, sous la direction de Sébastien Faraon.

Il n’a jamais été question pour vous de poursuivre en, P1 ?

Non. J’avais déjà dit à Philippe (NDLR: Meloni, président) que je partais. Et je ne veux plus les contraintes de la P1, être obligatoirement présent deux ou trois fois par semaine. Si je veux partir en week-end ou en vacances, je partirai.