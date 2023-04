Arden Challenge (cyclisme): le Grand-Duché aimerait accueillir deux étapes

Je pense effectivement que nous avons battu des records cette fois. Surtout lors de l’étape chestrolaise, où plusieurs coureurs ont dû être hospitalisés pour des blessures sérieuses. Pourtant, en matière de sécurité, tous les avis concordent: nous méritons une cote qui frôle la perfection grâce à l’appui de toutes les forces de police et de nos signaleurs.

Faut-il dès lors parler de malchance ?

Non. Les causes sont multiples. Les pelotons sont très compacts. Les vitesses sont de plus en plus impressionnantes. Les coureurs, eux, prennent des risques parfois inconsidérés, notamment en sprintant pour la 80e place comme s’il s’agissait de la première.

Beaucoup mettent aussi en cause l’état de nos routes…

Je ne peux en vouloir aux régies routières qui font le maximum pour nous aider, mais il est vrai qu’il faut parfois beaucoup de chance pour parcourir cent mètres sans trouver un nid-de-poule.

Par contre, vous prenez de plus en plus de plaisir à organiser une journée chez nos voisins ?

Nos amis de Wiltz sont tout aussi ravis. Cette fois, nous avons même été accompagnés tout au long de la journée par les responsables nationaux. Non seulement Wiltz entend poursuivre notre partenariat, mais le Grand-Duché serait preneur d’une seconde étape. À la condition qu’elle ne se déroule pas durant le week-end.

Peut-on s’attendre à d’autres projets pour la prochaine édition ?

Je vais proposer de séparer totalement la course des élites 2 de celle des élites 3 et des masters. Comme nous le faisons pour les jeunes à Herbeumont. Cela permettra de diminuer au maximum les problèmes de circulation aux différents carrefours.

De plus en plus de communes souhaitent vous accueillir, mais que dire alors des équipes qui attendent le feu vert pour participer à l’épreuve ?

C’est vrai. Plus de 80 ont posé leur candidature cette année. Nous n’avons pu en retenir que 29. Si elles sont si intéressées, ce n’est, évidemment, pas pour le montant des prix, mais pour la sélectivité des parcours et je me permets de le dire, la qualité de notre organisation.