Warren Pietquin et quatre autres joueurs débarquent à Florenville

Tout frais promu en P1, Florenville veut éviter d’y faire l’aller-retour la saison prochaine et compte bien se renforcer en conséquence. Le tout récent champion de 2e provinciale B vient d’officialiser cinq arrivées dont celle de Warren Pietquin, l’arrière latéral arrivé à Meix en juillet dernier après ses passages à Habay et Jamoigne. Vont également débarquer Baptiste Beernaert, médian de Jamoigne, Mathéo Stenou, défenseur central de Longlier, ainsi que deux Saint-Mardois, le milieu de terrain Luderic Perreaux et l’ailier Lucas Di Felice.