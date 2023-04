On a affronté une équipe bien rodée, qui sait utiliser les intervalles sur un terrain très large. On encaisse rapidement et c’est dur de prendre confiance. Avec les autres remplaçants, on a essayé d’amener un peu de fraîcheur, mais après coup, c’est difficile d’affirmer que c’était des changements gagnants. À 2-1, on a essayé de pousser, ça devait tomber d’un côté, c’est tombé du leur.

Ces remplacements précoces opérés par José Jeunechamps vous ont surpris ?

Il fallait faire quelque chose, l’équipe était en train de couler. Je ne sais pas en fonction de quels critères le coach a fait ses choix. Comme il l’a dit, il pouvait remplacer d’autres joueurs aussi. Vous savez, dans un contexte pareil, il se peut que l’entraîneur agisse sur un coup de chaud. Vous ratez une passe ou un contrôle au moment où il se décide à changer et c’est vous qui trinquez.

"En sortir grandis"

En tout cas, voilà Virton dans de sales draps. On imagine que nous ne vous attendiez pas à un tel scénario quand vous aviez choisi de revenir en janvier dernier ?

Je savais quand même où je mettais les pieds. L’Excelsior était dernier. J’espérais évidemment que le vent tourne, mais d’un autre côté, nous étions préparés à une telle situation. Quoi qu’il arrive désormais, je pense qu’on ne peut qu’en sortir grandis.

Les chances de maintien sont faibles. Si l’équipe virtonaise bascule en Nationale 1, vous pouvez envisager de reculer d’un échelon avec elle ?

Je ne me suis pas posé la question et je ne veux pas me la poser tant que notre sort n’est pas décidé. Tant que c’est jouable, j’y crois. Concernant la suite, tout ce que je peux dire, c’est que ce n’est pas dans mon idée de repartir à l’étranger. Je suis revenu parce que j’avais un peu le mal du pays, que je voulais me rapprocher de ma famille et mes amis. Je ne vais pas changer d’avis quelques mois plus tard seulement.