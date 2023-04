S’il y a un test-match en P1, il se jouera le 6 ou le 7 mai

Depuis dimanche, beaucoup se demandent si ce possible test-match ne devra pas se jouer dès le mercredi 3 mai, dès lors que le début du tour final provincial est prévu le week-end des 6 et 7 mai. Mais le Comité provincial vient d’indiquer qu’il n’en serait rien. "Priorité au titre, confirme le manager provincial Guy Van Binst. On se doute qu’un test-match attirerait beaucoup de monde et on ne peut pas le programmer en semaine. Si un tel cas de figure se produit, le test-match se jouera donc le samedi 6 ou le dimanche 7 et les rencontres du tour final provincial les mercredi 10 et dimanche 14 puisqu’on doit fournir pour le lundi 15 le nom du qualifié luxembourgeois au tour final interprovincial."