Ousmane Sow (Durbuy): "Nous ne sommes pas des sauvageons"

Les Durbuysiens n’insultent pas, ils "chambrent"

Plusieurs supporteurs de Marloie présents dimanche font, eux aussi, état de provocations et d’insultes. On parle aussi d’un crachat en direction d’un membre du club. Une supportrice famennoise affirme, elle, avoir été victime d’insultes grossophobes (voir ci-contre). "Entre chambrer quelqu’un et l’insulter, il y a une nuance, estime Ousmane Sow avec l’aplomb qu’on lui connaît. Chambrer, cela fait partie du foot, contrairement aux insultes racistes dont nous sommes victimes trop souvent. Si la température est montée après le match, c’est, aussi, parce qu’un membre du staff de Marloie (NDLR, lequel avait demandé, à maintes reprises, à ne pas être filmé) a bousculé l’un de nos cameramen."

Le dirigeant de Durbuy ne comprend toujours pas pourquoi son club suscite la controverse au sein du paysage fooballistique luxembourgeois. "À chaque petit événement, on parle de la “saga durbuysienne”, dit-il. Mais qu’est-ce qu’on nous reproche, au juste ? À Marloie, le match a été arrêté à la suite d’insultes racistes. Cela a été reconnu par les arbitres, sur place, puis par les instances, qui nous ont accordé la victoire sur tapis vert. Et à Libramont, tout est parti d’une remarque raciste de l’entraîneur adverse." Ce que Samuel Bodet dément formellement depuis le départ. Le "Empêchez-les de dégager !" sorti de la bouche de l’entraîneur des Mauves s’est transformé en "Dégagez bande de sales noirs !" dans l’oreille d’Ousmane Sow, qui reste à ce jour la seule personne à avoir entendu cette phrase. "Je ne me serais pas énervé de la sorte, alors que mon équipe venait de remonter trois buts à dix contre onze, si je n’avais rien entendu, assure Ousmane Sow. Samuel Bodet prétend que j’ai mal compris ce qu’il a dit ? Cela peut arriver. Il lui suffisait, alors, de me dire: “Écoute Ousmane, tu te méprends, je n’ai absolument pas dit cela”. Mais il est possible, aussi, que ses mots aient dépassé sa pensée, en voyant le match lui filer entre les doigts. Cela peut arriver à tout le monde. Qui, dans un moment de tension, n’a pas dérapé avant de le regretter une seconde plus tard ? C’est humain. Mais là, je n’ai pas senti qu’il voulait apaiser les tensions. C’est pourquoi je poursuis mon combat contre Libramont (NDLR, Durbuy, qui avait aligné des joueurs non qualifiés ce jour-là, a perdu devant le Comité sportif, puis devant le Comité d’appel, et a décidé d’introduire un recours en évocation). Si Samuel Bodet m’avait passé un petit coup de fil pour arranger les choses, je n’aurais pas poursuivi la procédure. Le résultat du match n’a aucune importance à mes yeux."

Quand on l’écoute, Ousmane Sow ne reconnaît aucune part de responsabilité dans les incidents qui se sont produits face à Marloie et Libramont. On lui remémore donc, entre autres, le dérapage de Loris Giuliano, qui avait arraché et lancé le téléphone de l’un de nos journalistes, puis provoqué Samuel Bodet, après le match à Libramont. "Loris était un peu tendu à ce moment-là parce que je venais de lui dire ce que j’avais entendu. En France, nous sommes habitués au multiculturalisme. Regardez l’équipe de France. On est dans le partage. Donc les remarques racistes, cela nous met hors de nous. Mais il n’y a jamais eu de coups (NDLR, l’épouse du délégué libramontois a tout de même dû se rendre aux urgences après s’être fait retourner un doigt)."

Il n’y aurait donc que des enfants de chœur, à Durbuy ? "Demandez aux gens de Raeren, de Habay, de Rochefort… Nous n’avons eu de problèmes avec personne, sinon Libramont et Marloie", affirme Ousmane Sow, à qui l’on rétorque que Libramont et Marloie n’ont, eux non plus, jamais eu de problèmes avec personne… hormis Durbuy. "La porte cassée à Mormont ? C’est une erreur de jeunesse, liée à la frustration d’avoir perdu sur le fil. Mais nous assumons les erreurs commises par les nôtres. Nous avons directement payé la réparation. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs et, à 20 ans, on est un peu plus chaud qu’à 40, on n’a pas la même maturité. Mais nos joueurs ne sont ni des sauvageons, ni des voyous. Ce qui me chagrine, c’est qu’on pointe systématiquement Durbuy du doigt quand il se passe quelque chose, comme si nous étions les coupables, alors que nous sommes généralement les victimes. Demandez aux arbitres s’ils sont mal reçus à Durbuy. Nous les accueillons au Quartier Latin et ils prennent ce qu’ils veulent ! Interrogez, aussi, la propriétaire flamande du gîte que nous louons depuis quelques mois à Lierneux. Vous verrez que tout se passe bien."

7 500 € par mois pour la location d’un gîte à Lierneux

Rappelons qu’en février, les Durbuysiens ont été virés du gîte qu’ils occupaient à Hamoir. La raison officielle ? Le bâtiment ne répondait pas aux normes de sécurité. Mais le propriétaire accusait, aussi, le club durbuysien de ne pas régler ses factures. "Nous avions simplement une quinzaine de jours de retard (NDLR, plusieurs mois d’après le propriétaire), rétorque un Ousmane Sow qui a toujours la pièce pour mettre au trou. Si nous étions de mauvais payeurs, nous aurions déjà été virés de notre hébergement à Lierneux. Nous payons 7 500 € de location par mois et tout se passe bien."

Ousmane Sow confirme, par ailleurs, que Durbuy alignera toujours une équipe la saison prochaine. "Et sait-on jamais, si plusieurs clubs de D2 ou D3 n’obtiennent pas la licence, peut-être sera-t-on repêché en D3", espère-t-il. L’espoir est mince, pour ne pas dire inexistant: hormis Givry, tous les clubs de D2 et D3 ont reçu la licence. Durbuy devrait donc bien débarquer en P1 dans quelques semaines. Avec cette même ossature de joueurs parisiens ? "Il y aura toujours des Parisiens, oui, des garçons à qui nous donnons une deuxième, une troisième voire une quatrième chance, avance l’ancien dirigeant de La Louvière-Centre. Ils sont un peu barrés en France et nous leur donnons l’occasion de se montrer. Mais ce n’est pas une volonté hystérique de ma part de jouer avec des Parisiens, hein. Il y a un an, après avoir été chassé de Barvaux par la Commune de Durbuy, on s’est retrouvé sans stade. Impossible de recruter des joueurs régionaux dans ces conditions. Nous n’avons trouvé un terrain, à Marche, qu’à la fin du mois de juin. Il n’était plus possible de recruter en Belgique. Je me suis donc tourné vers la région parisienne parce que je n’avais pas le choix. C’est différent cette année. Je suis en contact avec un joueur d’Aywaille, un de Sprimont, quelques-uns de Huy… Si nous avons l’impression de déranger dans votre province, je vous assure que notre projet est très bien vu dans le reste du pays. Avec les soutiens de Naza (rappeur) et Loris Giuliano (Youtubeur), qui sont suivis par des millions de gens sur Internet, nous offrons une visibilité exceptionnelle aux joueurs. Nous avons aussi décroché un partenariat avec Puma, et ce n’est pas fini ! Alonzo Rodrigues, qui a commencé la saison chez nous, est parti à Stockay, en D2, à la trêve. Il est désormais suivi par Seraing et pourrait donc jouer en D1B dans quelques mois. Des garçons comme El Mezouari et Diaby devraient également susciter les convoitises. C’est, aussi, pour cela que je suis là. Le football, faire des transferts, c’est mon métier, rappelle celui qui exerce comme agent de joueurs. Mettre des garçons en vitrine à Durbuy pour leur permettre de décrocher un beau contrat, c’est l’un de mes objectifs. Il est plus facile de gravir les échelons en Belgique qu’en France. Et il est aussi plus facile de devenir propriétaire d’un club ici que de l’autre côté de la frontière. Ce que je réalise à Durbuy, je ne pourrais pas le faire en France." Et Ousmane Sow de conclure, avant de raccrocher: "On est loin d’être méchants".

Une grande réconciliation entre Durbuy et ses ennemis déclarés est-elle encore envisageable ? La hache de guerre sera-t-elle un jour enterrée ? Le dialogue est-il encore possible ? Après les nouveaux incidents de ce dimanche, c’est mal barré. Mais si l’escalade continue, comment tout cela va-t-il se terminer ?