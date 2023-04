Frédéric Mathieu a toujours de beaux restes

En s’affiliant en début de saison, jamais Frédéric Mathieu n’aurait pensé devoir rejouer un match. "Moi, si je me suis affilié, c’est uniquement pour pouvoir prendre place sur le banc lors des matches des U14 où mon fils évolue, sourit le portier. Ce n’était pas dans le but de rejouer (rires). Ici, c’est parce que le club doit faire face à une vraie hécatombe. Sur les quatre gardiens, vous avez trois blessés et un gamin pour qui aller jouer en première provinciale n’aurait pas véritablement été un service. Est-ce que je jouerai samedi ? Je ne sais pas encore. Je suis en tout cas disponible si l’équipe a besoin. Et j’irai encore m’entraîner jeudi."

Si Frédéric Mathieu a rangé les gants depuis un moment, le fiston, Néo, a pris la relève. "Est-ce qu’il sera plus fort que moi ? En tout cas, il a la chance d’avoir débuté plus tôt entre les perches. À son âge, c’est difficile à dire comment il sera dans quelques années. Il faudra aussi voir s’il continue à s’accrocher."

Frédéric Mathieu a cependant eu l’occasion de voir les entraînements de gardien de but évoluer. Fini les séances où le gardien se farcit dix tours de terrain avant de se faire allum er pendant trente minutes. "C’était quand même un peu plus structuré, sourit Frédéric Mathieu. Mais oui, à l’époque, pour avoir une séance spécifique, je devais courir de l’autre côté de Vielsalm ou monter sur Liège. Enfin, j’ai quand même eu la chance d’avoir quelques bons entraîneurs de gardien à Houffalize, je pense par exemple à Jean Jourdan ou à Jean-Louis Hanot."

Dimanche, sur le terrain, Frédéric Mathieu a fait son boulot, mais il n’a pas pu empêcher Houffaloise de s’incliner à Gouvy. La faute, notamment, à une mauvaise première période. "Au premier acte, la hargne n’était pas présente chez nous. Nous étions deuxièmes au premier ballon et encore deuxième au second ballon. Difficile donc de revendiquer quoi que ce soit. Nous avons eu un peu peur. Il faut dire que Gouvy est une belle équipe et ce n’était pas le match le plus évident pour tenter de décrocher le maintien. Des gars comme Schmitz et Burton, ils déménagent. Ils pèsent en permanence sur ta défense, c’est assez impressionnant. Et le jeu de Gouvy est très rapide. C’est vraiment une belle équipe. Après, si nous descendons, ce ne sera pas à cause de la défaite à Gouvy. Je n’ai pas tout suivi, mais j’ai vu plusieurs résumés et nous avons perdu des rencontres que nous n’aurions jamais dû perdre."

"Le cinéma de Freylange m’agace"

Si Houffalize n’est pas encore condamné, les Houffalois devront espérer des victoires de Libramont et Meix dimanche. "Moi, ce qui m’agace, c’est le cinéma de Freylange. J’ai joué vingt ans en P1. Je n’ai jamais vu une équipe qui déclarait forfait, se souvient Frédéric Mathieu. Sans oublier le cirque le week-end de Pâques avec ce match à Oppagne. Comme Chaumont, Houffaloise peut se sentir floué. Ici, quand tu vois que Vaux prend trois points par forfait, cela te coupe déjà un peu les jambes même si cela n’excuse pas notre première période de dimanche. Le maintien ? Comme vous l’avez, dit, cela ne dépendra pas que de nous. Et puis, il faudra voir ce que fait Durbuy. Mais bon, j’ai peu d’espoir. Ce club est capable de déclarer forfait général, mais après la date limite, juste pour ennuyer le monde."