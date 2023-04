Delmé: "Ne pas penser que le plus dur est fait"

Cette absence de clarté, avant l’ultime journée de la compétition, mine-t-elle le moral des troupes ? "Non, assure Charles Delmé, le portier des Mauves. Durbuy a aligné des joueurs non qualifiés, donc je ne vois vraiment pas pourquoi la victoire ne nous serait pas accordée (NDLR, la défense durbuysienne est axée sur un vice de procédure). Il n’y a, de toute façon, aucun calcul à faire. Il faut battre Richelle, point à la ligne. Le reste ne dépend plus de nous."

En allant créer la surprise à Rochefort dimanche (0-2), les Libramontois ont probablement fait la moitié du chemin. "Mais on ne doit pas croire que le plus dur est fait, prévient l’ancien portier de Marloie et Saint-Hubert. Il n’y aura plus d’enjeu pour Richelle, qui peut se concentrer sur le tour final (NDLR, mais qui aura peut-être à cœur de défendre sa troisième place, menacée par Habay) , mais il ne faut pas s’imaginer que notre adversaire va nous offrir la victoire. Nous devons jouer cette rencontre décisive sans nous mettre trop de pression. Si nous descendons, ce ne sera pas à cause de ce match."

Des Luka Micha à Libramont ?

Si le mercato libramontois penche, pour l’heure, nettement du côté des départs, Charles Delmé ne se tracasse pas pour l’avenir. "Des garçons comme Noah Bourgeois et Luka Oury ont montré, ces dernières semaines, qu’ils étaient bien plus que des faire-valoir, dit-il. Des jeunes de cette qualité, il ne faut pas avoir peur de leur donner leur chance. Il faut tout simplement accepter les erreurs de jeunesse qu’ils pourraient commettre. Regardez Luka Micha, à Marloie. L’entraîneur en a fait un titulaire presque du jour au lendemain et il est vite devenu un élément incontournable. Pourquoi n’y aurait-il pas des Luka Micha à Libramont également ?"