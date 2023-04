Un an plus tard, Florenville retrouve la P1

Ce dimanche, sur un terrain compliqué, Florenville se crée la première grosse occasion, mais Leclerc se heurte à la bonne sortie de Nicolay. Libin tente de réagir via Léonard et Khelfi, mais les Libinois ne cadrent pas. Devant grâce au but de Cyprien Blandin, son trente-huitième de la saison, Florenville va gérer avant de serrer les fesses après l’égalisation de Zappala. Dans le final, Florian Blandin se chargera d’assurer la victoire, et le titre, aux siens. "Ce n’est pas notre meilleur match. On va dire que nous avons un peu déjoué comme nous avons déjoué à l’aller", dit Morgan Matz.

Un an seulement après la descente, Florenville va donc retrouver l’élite provinciale. "Nous allons amener de la fraîcheur dans ce groupe. Et je pense que cela va nous faire du bien, c’est peut-être ce qui nous a manqué les autres années en P1. Et maintenant que nous sommes champions, nous saurons peut-être amener des gars d’expérience. L’homme de la saison ? Je n’ai pas envie d’en ressortir un. C’est sûr que quand tu as un buteur, c’est plus facile. Mais moi, je veux surtout remercier Nathan Georges et Xavier Leclère qui vont stopper. Ce sont des fidèles."

Libin: Nicolay, Breithof, Ara, Rodrigues, Mays, Bourgeois, Robert (80’, Lemaire), Leonard, Vanderheyden, Nollevaux (43’, Zappala), Khelfi (86’, Schintgienne).

Florenville: Manderrier, Leclere, D. Blandin, Gomez, Georges (77’, Mouton), Collette, Closse (58’, Matz), F. Blandin, Brunson, C. Blandin, Leclerc (88’, Maitrejean).

Arbitre ; F. Lejeune

Buts: C. Blandin (30’, 0-1), Zappala (71’, 1-1), F. Blandin (90’, 1-2).

Cartes jaunes: Khelfi, Colette, Closse, Brunson, F. Blandin, Gomez, Rodrigues

Carte rouge: Ara (90’)

22’, après une remise en retrait de son frère, Cyprien Blandin trompe Nicolay (0-1).

71’, sur corner, Zappala dévie, du pied, au petit rectangle (1-1).

90’, C. Blandin part au but et est accroché par Ara. Rouge pour le Libinois. Quelques secondes plus tard, F. Blandin part sur la droite et croise parfaitement (1-2).