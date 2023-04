Tim Castagne ressuscite Leicester

Leicester n’avait plus gagné en Premier League depuis le 11 février, contre Tottenham. Et Tim Castagne n’avait plus marqué en championnat depuis la journée initiale, face à Brentford. Ce samedi, les Foxes et le Diable Rouge (titulaire lors de 31 des 32 rencontres jusqu’ici) ont mis fin à cette longue attente. Leicester, pourtant mené 0-1 par Wolverhampton après une perte de balle de Tielemans, a en effet renversé la vapeur et c’est l’Arlonais, fort offensif, qui a inscrit le but décisif en reprenant parfaitement du pied gauche un centre de Kristiansen à un quart d’heure du terme. Au classement, Leicester sort de la zone rouge à six journées du terme, précédant Everton à la différence de buts.