Sixième place et record personnel pour Juliette Thomas

vec un chrono de 34.01 (dans une course remportée par Mélanie Allier en 33.18), la Gaumaise a amélioré de 40 secondes son record personnel (34.41 en 2021). "Mais j’espérais mieux, dit-elle. L es conditions climatiques n’étaient pas idéales et je me suis retrouvée fort seule dans une épreuve où la densité n’était pas énorme." Son compagnon et entraîneur Justin Mahieu a lui abandonné à mi-course dans l’épreuve masculine dominée par Valentin Gondouin (28.16), médaillé de bronze au championnat d’Europe espoirs en 2021. Pas au mieux et dernier à ce moment-là, il a préféré se retirer.