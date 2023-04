Prévot assure quasiment le maintien de La Roche

Malgré cela, c’est Assenois qui se montre dangereux dès la première minute. Sur corner, la tête de Poncin file de peu à côté. La Roche réagit quelques minutes plus tard via deux frappes de Philippe obligeant le portier Dion à se détendre. Au quart d’heure, un beau coup franc de Leva est relâché par Catania, mais les joueurs d’Assenois n’en profitent pas. Après ce début de match équilibré, les Rochois prennent le jeu à leur compte. Assenois tente d’initier quelques contres, mais les hommes du président Kerger abusent de longs ballons. De l’autre côté, les Rochois tombent sur une défense compacte et bien en place. La plus belle occasion de cette première période arrive à la demi-heure. Sur un centre-tir de Philippe, Dion effectue une belle parade et Mahin récupère. Face au but vide, l’attaquant rochois frappe sur la barre.

Dès le retour des vestiaires, le coach local Michel Godefroid abandonne sa défense à cinq et replace Prévot en pointe de l’attaque. La Roche affiche de belles prétentions offensives et se crée plusieurs occasions. Bouillon frappe de peu à côté et une reprise de la tête de Remacle aurait pu finir au fond sans un retour salvateur de Poncin. À l’heure de jeu, Dion rate sa sortie et Prévot en profite, mais son envoi termine sur le poteau. Assenois subit et finit par craquer quelques minutes plus tard. Via un long assist de Catania, Prévot fait parler sa vitesse pour aller tromper Dion. Un but qui a eu l’effet de réveiller le kop rochois, qui a alors entonné de nombreux chants. Soutenus par ses supporters, les joueurs locaux appuient davantage sur l’accélérateur. Philippe force Dion à la détente et la reprise de Bouillon passe de peu à côté. Malgré cette domination, Assenois tente de produire des séquences de jeu, mais ne parvient pas à inquiéter Catania. En fin de match, Prévot double la mise et offre sans doute le maintien à son futur ex-club. Qu’il devrait donc affronter dans quelques mois avec le maillot de Harre-Manhay sur les épaules, le club nordiste ayant décroché le titre en 2C ce dimanche.

LA ROCHE: Catania 6 ; R.Van Geen 6, Muller 6, Demeuse 6, Prévot 8, Englebert 6 ; C.Dubois 6, M.Dubois 6, Philippe 6 (92', Van Massenhove); Mahin 6 (46', Bouillon 6), Remacle 6 (77', Weyders).

ASSENOIS: Dion 6 ; Michiels 6, Poncin 6, Martin 6, Winand 5 ; Severin 6 (70', Claessen 6), Thiry 5, Aubry 6 (81', Gavroy), Leva 7, Hazée 6 ; Gengoux 5.

Arbitre: B. Gillet.

Assistance: 100.

Cartes jaunes: Thiry, Martin.

Buts: Prévot (63', 1-0, 86', 2-0).

Note du match: 5.

63', long dégagement de Catania pour Prévot qui prend la défense de vitesse ( 1-0).

86', Philippe lance Prévot qui s’en va conclure calmement ( 2-0).