P2C : Harre-Manhay champion, Houffaloise B en P3

Aye 3 – Gouvy B 1

Beau succès des Godis face à un des ténors de la série. " Cela fait du bien et il n’y a pas eu photo3, analyse le coach local Pierre Pirotte. François Poirrier sera le héros de cette partie avec l’ouverture avec deux buts en un quart d’heure (2-0). Paquay tentera de réveiller les Orangés, mais on retrouve Poirrier (3-1).

Roy 2 – Nassogne 6

Nassogne relève la tête après la déception de la défaite et de la prestation de la semaine passée. Les Verts filent à 0-2 grâce à Fallais et Knis. Roy relève la tête et égalise grâce à un penalty de Dulaunoy et à Marion (2-2). Joie de courte durée car Petrix rend l’avantage aux siens juste avant la pause (2-3). Nassogne se met à l’abri après l’heure grâce à Philippe, Perreira et finalement Bastin sur penalty (2-6).

Tenneville 3 – Houffaloise B 1

Houffaloise est donc officiellement en P3 alors que Tenneville s’offre un deuxième succès consécutif. Pour cette rencontre, c’est le vétéran Marc Leemans qui prend les gants côté local. Après une première période fade, A. Neu fête son retour comme titulaire (1-0). N. Louvins est ensuite bien servi par Pirlot (2-0). Fautré réduit la marque, mais Tenneville se met à l’abri grâce à Simon en renard des surfaces (3-1).

Waha-Marche 2 – Petit-Han 1

"On n’était vraiment pas dans notre match en première période", avoue le coach local Kevin Dachelet. Et c’est donc logiquement que les Petit-Hanais ouvrent la marque grâce à Destrée. À l’heure, c’est le tournant du match. Degrez veut convertir un penalty, mais le gardien local Filée écarte le cuir. Cela réveille l’Entente Famennoise. Un coup franc de Caluciatu est dévié par Rahir (1-1). Dans les derniers instants, une faute de main offre un penalty à Waha et Lecarte se charge de convertir (2-1).

Melreux-Hotton 0 – Erezée 4

Les Canaris n’ont pas fait le détail pour empocher un neuvième succès de rang. Au quart d’heure, Théodore trouve Fievet (0-1). On retrouve Fievet cinq minutes plus tard sur un service de Minique (0-2). Ce dernier offre ensuite une passe en retrait à Bodson (0-3). Erezée est réduit à dix en début de second acte après l’exclusion du gardien Matondo. En fin de partie, De Castris fait mouche (0-4).