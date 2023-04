Nothomb met la pression sur Habay

Gérouville 1 – Florenville B 1

Dans un match où les deux équipes auront eu une mi-temps à leurs compte, c’est Gérouville qui, grâce à un pressing soutenu, va logiquement ouvrir le marquoir via Valente. Les locaux se montrent encore dangereux, mais manquent d’efficacité. La 2e période sera à sens unique, cette fois en faveur de la troupe de Sosnowski. Verhelpen égalisera, mais le pressing du RAF ne rapportera pas davantage.

Bouillon A 1 – Léglise 2

Après leur sacre du week-end passé et une série de 20 matches sans revers, Bouillon s’est incliné sur son terrain pour la deuxième fois de la saison. Massut ouvre le score dès la 1re minute. Molitor, pour sa première apparition en A, égalise dans la foulée. Au retour des vestiaires, Leglise joue le coup à fond et Massut plante sa 2e rose du match pour récompenser les efforts de son équipe. Bouillon poussera ensuite, mais Nihoul étalera toute sa classe entre les perches.

Nothomb B 2 – Habay-la-Neuve B 1

Dans la course à la 2e place, Nothomb se devait de gagner s’il voulait garder un espoir de montée. C’est chose faite face à des Habaysiens qui alignaient pourtant Reichert, Raboteur, Lepère, Monaville, Marcolongo et Poncin. Lambin, sur un contre, ouvre la marque (1-0). À la demi-heure, après un cafouillage, Debra se trouve au bon endroit pour égaliser (1-1). Malgré sa possession de balle, Habay ne concrétise pas et doit se priver de Raboteur, exclu à l’heure de jeu. En toute fin de match, Quirynen, entré quelques instants plus tôt, offre les trois points aux locaux qui rappliquent à deux longueurs des Habaysiens, à deux journées du terme.

Marbehan 4 – Sainte-Cécile 2

Marbehan enchaîne un 3e succès consécutif. Les locaux ouvrent la marque via Bintz avant de voir Chauffour égaliser. Réduits à dix après l’exclusion de Conte, Marbehan ne faiblit pas pour autant. Ostojic, avec un doublé, met son équipe sur le velours. Et Ponlot tue tout suspense. Dedonder réduira l’écart en fin de rencontre.

Habay-la-Vieille B 1 – Étalle 1

Habay et Etalle se sont quittés dos à dos dans ce match de bas de tableau. Si Medard ouvre la marque pour Etalle, il faudra attendre l’heure de jeu pour voir les Habaysiens égaliser grâce à Dastroy. Wathelet aura su se montrer décisif entre les perches coté local.

Muno 1 – Villers/Orval 0

La troupe de Julien Salpetier a su faire le dos rond dans ce derby. C’est sur phase arrêtée que va se jouer le match. Hubert sert parfaitement son entraîneur-joueur qui inscrit l’unique but de la rencontre. Muno conforte ainsi sa place dans le top 5.