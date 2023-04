Nothomb à une victoire du retour en P1

Frédéric Braquet a mis fin au suspens dans les arrêts de jeu.

Vance 0 – Jamoigne 3

Deux équipes qui sont en roue libre en cette fin de championnat. "Victoire logique et méritée avec une belle prestation collective", se réjouit le T1 du Faing, Fabian Lambot. Son équipe termine la saison en boulet de canon. Ryan Denis, l’homme du match, a ouvert le score contre ses futures couleurs d’un tir des vingt mètres dans la lucarne. Authelet a doublé le score en inscrivant sa troisième réalisation en trois matches. À une minute de la fin, un assist de l’intenable Ryan Denis a permis à Lucas Hubert d’y aller de son but.

Tintifontaine 0 – Aubange 0

Un match nul qui n’arrange aucun des deux clubs. Tintifontaine n’aura pas d’autre choix que de viser la victoire à Martelange pour espérer sauver sa peau et Aubange devra prendre au moins un point contre Saint-Léger pour garder sa place dans le tour final. "Nous avons galvaudé un paquet d’occasions en première mi-temps, indique le T1 aubangeois Luis Lino, mais d’autre part, Tintifontaine a bénéficié d’un pénalty où le poteau a sauvé notre gardien. Nous aurions dû gagner, mais nous aurions aussi pu perdre. Mais à l’image de notre saison, nous pouvons avoir des regrets avec une occasion grosse comme une maison à la dernière minute, où Logan Collin a raté l’immanquable."

Tontelange 1 – Nothomb 2

Les Mauves de Stéphane Carlier sont aux anges après la désillusion de la semaine dernière à Martelange. Ils ont leur sort entre leurs mains et une victoire dimanche contre Meix-devant-Virton B leur assurera le retour en P1.

"La rencontre a débuté en notre faveur avec un but de Lambillon contre son camp, raconte le T1 visiteur. Ce fut un derby dans toute l’acceptation du terme. Nous avons deux ou trois grosses occasions dont un tir sur la latte. Au lieu de 0-3, on se retrouve à la mi-temps à 1-1 avec une égalisation de Mathieu. Mais j’étais confiant, parce qu’on maîtrisait le jeu. Martin Mairlot s’est échappé à la 70', a dribblé le gardien qui n’a eu d’autre choix que de le faucher. Notre spécialiste des pénaltys Valentin Klein n’a pas tremblé au moment de tirer, un but évidemment importantissime. On est super heureux de retrouver notre maison dimanche prochain après trois déplacements. À nous d’être au rendez-vous."

Bleid 5 – Chatillon 0 (forfait)

Chatillon, relégué, a annoncé son forfait dès samedi en fin d’après-midi.

Meix B 4 – Martelange 0

Meix, en roue libre, a mis un point d’honneur à battre nettement Martelange, qui lutte pour sa survie dans un mano a mano avec Tintifontaine. Hasard de calendrier, les deux clubs se retrouveront dimanche à Martelange pour un combat où les Jaune et Rouge devront engranger au moins un point pour éviter les trois places de descendants directs. Hier, le match a été plié assez vite avec des buts de Steve Halluent (9') et du capitaine Loïc Bertin (21'). Dupont et Collignon ont doublé le score pour une victoire sans bavure.

St-Léger 4 – St-Mard 3

Le proverbe "il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué" sera médité cette semaine pars les Saint-Mardois qui ont laissé filer toute chance de remporter le titre.

L’équipe de Fabrizzio Lepenne menait 1-3 à 12 minutes de la fin n’imaginant pas que les Léodégariens allaient faire preuve de caractère et marquer trois buts coup sur coup.

Saint-Mard ira à Bleid dimanche en se contentant de préparer le tour final. Les buteurs: Perreaux, Schweig et D. Vacant pour Saint-Mard, Mendoza, Kister et deux fois Yann Marthe (plus un assist) pour les Léodégariens.