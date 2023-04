Un doublé de Kadiluako dans les dix premières minutes met les Verts sur du velours (2-0). Marion réduit le score (2-1, 27'). Un doublé de Romani, entrecoupé d’un but de Henrot, permet aux Verts de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable (5-1). Deux minutes après la reprise, Cheppe réduit l’écart (5-2). Gauthiez, Perrang, Romani, Sampont et Husson salent l’addition (10-2).

Autelbas 1 – Toernich 2

En avant-match, les Barnichois font une haie d’honneur et offrent des fleurs aux champions. Le match démarre à toute allure et Muric sur coup franc trouve le petit filet (0-1, 1'). Lemaire, qui pallie l’absence de Mies entre les perches, s’emploie sur des frappes de Goedert et de Chainnieaux. Autelbas est dangereux sur phases arrêtées. Léonard s’infiltre et obtient un penalty. Martin le transforme pour son 39e but (1-1, 14'). À la reprise Toernich bute sur une défense d’Autelbas bien en place autour de Bechet. Goedert trouve le poteau d’une belle volée. Les Rouges réclament un penalty, mais Monsieur Texeira ne bronche pas. Didier Muller, le coach des Arlonais, se fait exclure. Le but de la victoire tombera à sept minutes du terme sur un coup franc de E. Muller qui trouve le plafond (1-2). Dans la minute qui suit, le buteur reçoit un second bristol et laisse les Rouges finirent la rencontre à dix.

Messancy B 9 – Saint-Mard B 0

Dès la 5', Dejardin ouvre le score (1-0). Grandjean double la mise deux minutes plus tard (2-0). Schmit envoie un boulet de canon dans la lucarne (3-0, 21'). Après le repos, Biname, Meyers, Da Silva, Aprilante et Heinen par deux fois salent l’addition (9-0).

Waltzing 4 – Ethe B 1

Toufik Ifkar, le coach des Oranges, ne tarissait pas d’éloges: "On a joué notre plus beau match de la saison face à une équipe expérimentée. Le score est logique." À la demi-heure, une frappe de Criqueliere est repoussée par Rodrigues dans les pieds de China (1-0). Les Arlonais manquent l’occasion de tuer le match avant le repos. Ils prennent néanmoins le dessus physiquement au second acte. Quatre minutes après le début de celui-ci, Clabout double la mise (2-0). China signe un doublé 120 secondes plus tard (3-0). Le but suivant est amené par deux réservistes. Godfurnon lance Henrotte (4-0, 67'). Dans les derniers instants, Pacolli sauve l’honneur sur penalty (4-1).

Athus 8 – Meix-le-Tige 0

Malgré le score, Raphaël Muller, le mentor des Métallos, rend hommage à l’adversaire: "Alors qu’ils n’avaient que dix joueurs, ils ont essayé de jouer au foot. Ils ne méritent pas d’être à zéro point. On a eu du mal à inscrire ce premier but". Celui-ci est venu des pieds de Farinheira (1-0). Un doublé de Malheiro et un but de Diogo portent le score à 4-0 au repos. Diogo s’offre un doublé tout comme le jeune Halijaj bien sorti du banc. Ramalho inscrit également une rose.

Signeulx 0 – Halanzy 8

Halanzy démarre pied au plancher, mais pèche à la conclusion. À cinq minutes du break, les Canaris ont l’occasion de prendre l’avance mais Pierret, devant le but vide place à côté. Sur l’action qui suit, Migeaux surgit sur un centre venu de la droite (0-1). Deux minutes plus tard, il remet cela sur un centre de la gauche (0-2). Juste avant le repos, Mangin est accroché dans le rectangle par Bodlet. Il se fait justice lui-même (0-3). En seconde mi-temps, les Miniers enfoncent le clou. Migeaux s’offre un quintuplé. R. Valentin et T. Valentin y vont également de leur but personnel (0-8).

Rachecourt 1 – Tontelange B 1

La première mi-temps est équilibrée et ne débouche sur aucun but. Après le café, un goal sur coup franc de Flambeaux est refusé pour hors-jeu. À l’heure de jeu, Léonard profite d’un cafouillage pour mettre les Spurs aux commandes (0-1). Van Bockstael gagne son face-à-face avec Lefevre. Il dévie un coup franc de Luc sur la latte et Henrot en profite de la tête (1-1, 72'). Il se met à nouveau en évidence en détournant un coup franc de Flambeaux et permet ainsi à son équipe de conserver deux points d’avance sur les Rouges.