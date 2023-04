Remy 5Pas de grosse erreur, mais quand ça accélérait en face, on le sentait aussi en difficulté. Et son timing n’est pas optimal sur le centre qui amène le 2e but.

Droehnle 5 Il a donné le coup de coin qui a amené le penalty virtonais. Pour le reste, il a joué sans trop de prises de risques ni fausses notes, mais n’a pas régné dans les duels pour autant.

Vinck 4,5 Sur le premier but, il laisse sans doute un peu trop de liberté de manœuvre à Van Landschoot. Sur le second, la vue un peu gênée, il renvoie mal le ballon de la tête. S’est bien repris ensuite, montrant de la détermination dans ses interventions.

Bourdin 4 Certes, il a gagné quelques duels, mais s’est souvent trouvé un peu loin de son opposant.

Masangu 4 Perdu et approximatif dans une ligne médiane dominée pendant une heure par les Flandriens.

Doué 4 Des efforts assez désordonnés et inefficaces avant un remplacement rapide.

Dudouit 4 Pas plus convaincant que lors de la plupart de ses apparitions précédentes.

Mabella 3,5 Des courses certes, mais rien de concret ni d’abouti dans ses initiatives. Trop brouillon.

Mboyo 3,5 Souvent pris au piège du hors-jeu, pas très mobile. Dans un rôle un peu différent de celui de point d’appui qu’il occupe habituellement, il s’est révélé fort emprunté.

Anne 4,5 Il a inscrit son 9e but de la saison, sur un penalty tranquillement converti, mais assez discret par ailleurs. Et il a trop voulu faire la différence par des dribbles improductifs, tentés parfois dès la mi-terrain.

Kagé 5,5 Entré avant le repos, il a d’abord tenté de secouer verbalement ses équipiers, il s’est montré disponible pour améliorer la circulation et la possession du ballon, mais sans pouvoir véritablement amener du danger.

Lesquoy 6Entré à la place de Bourdin. Tous ses centres n’ont pas été réussis, mais il a au moins montré l’exemple en matière de détermination, plongeant régulièrement dans les espaces sur son côté.

Koziello 5 Lui aussi est monté au jeu à l’approche du repos. Mais on attendait du Français qu’il impose davantage sa griffe sur le jeu de l’Excelsior.