LBA Halanzy a douté, mais se rapproche du sacre en P1

Les Aubangeois peuvent toujours croire au podium. Pour cela, ils ont dû batailler ferme. "Mais la victoire est logique sur l’ensemble de la partie même si on a dû attendre la fin pour se mettre à l’abri", juge l’Aubangeois Steve Robillard. Les visités prennent la main sur le premier acte et filent même à 8-4, mais les Arlonais, grâce à Monteiro, inversent totalement la donne et ce n’est qu’en fin de partie que le Racing arrache la victoire.

MF Meix-le-Tige 7 – LBA Halanzy 7

Les leaders ont bien eu des difficultés pour arracher un point in extremis. Meix prend l’entame de la rencontre à son compte et file à 3-0, 4-2 à la pause et toujours 7-3. Les Miniers sonnent alors le réveil avec notamment un triplé de Valentin qui leur permet d’égaliser en fin de partie. Les Miniers comptent désormais trois points d’avance sur leurs voisins du NLP Halanzy alors que ceux-ci n’ont plus que deux matches à disputer.

Le Gaumais 0 – Union Arlon 5 (fft)

Les résidents de Saint-Léger n’étaient pas en nombre suffisant. "Un seul joueur disponible", déplore le coach Michaël Binda.