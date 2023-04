José Jeunechamps: "Si on ne court pas le week-end, on va le faire en semaine"

José Jeunechamps, comment expliquer cette première période complètement ratée ?

C’est tout le match qui a été bâclé ! On a bafoué toutes les valeurs nécessaires dans de telles circonstances, on n’a pas le droit de jouer comme ça. Pour moi, c’est juste faire semblant. Comment peut-on crier haut et fort qu’on ne va rien lâcher et avoir cette attitude sur la pelouse ?

Vous avez procédé à trois remplacements avant le repos…

(Il coupe) Mais j’aurais pu en faire bien plus. Il m’aurait fallu un bus à double étage de remplaçants pour opérer tous les changements souhaités.

Vous pensez que l’équipe a pu crouler sous le poids de la pression ?

En semaine, les joueurs ne donnent pourtant pas l’impression de trop se tracasser. Ils bossent bien, mais pourquoi ne pas le faire le week-end alors ? J’ai vu des attitudes d’enfants gâtés.

Certains ont même failli en venir aux mains…

Je veux bien qu’il y ait de la nervosité, de l’adrénaline, mais si tu te bats, fais-le avec l’adversaire alors, pas avec tes équipiers ! En tout cas, si on ne court pas le week-end, on va le faire en semaine. Là, on a 15 jours de break, on aura donc suffisamment de temps pour en remettre une couche. On ne va pas faire semblant, croyez-moi ! Et si je juge qu’un entraînement n’est pas bon, il y en aura un de plus en soirée.

Dans 15 jours, vous défierez le Standard pour un match de la mort. En repartant sur les bases de la dernière demi-heure livrée ce samedi ?

Pas nécessairement. Beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts d’ici là. La base, ce sera ce qu’ils m’auront montré pendant deux semaines. Et pas ce qu’ils auront dit… Ils entament les trois semaines les plus importantes de leur saison et peut-être de leur carrière pour certains. À titre d’avertissement, je peux leur indiquer que certains joueurs qui sont descendus avec Mouscron la saison passée n’ont toujours pas retrouvé de club…