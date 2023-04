"Dans un passé proche, on disait de cette P1 qu’elle était la plus belle au niveau provincial mais maintenant, on peut parler d’un véritable cirque !"

Aurélien Gomez, le coach houffalois, ne mâchait pas ses mots à l’issue de la rencontre. Il ne se cache pas derrière la situation des dernières heures et le forfait annoncé de Freylange pour justifier la prestation de son équipe, mais le T1 d’Houffaloise estime tout de même que cela a joué dans la tête de ses joueurs. "Vous savez, on apprend qu’une équipe qui s’est arrachée contre nous pour prendre deux points en fin de rencontre ne va pas jouer face à une autre formation qui joue le maintien. Même si vous savez que vous avez encore une petite chance de vous maintenir, ça n’aide pas pour aborder un rendez-vous important. Maintenant, notre équipe n’a pas montré le caractère que l’on doit afficher lorsque l’on joue sa survie et ça, c’est une grosse déception pour moi."

Avec Frédéric Mathieu entre les perches, les visiteurs débutent la rencontre en laissant venir leurs adversaires. "On sait que Gouvy n’apprécie pas trop faire le jeu, on voulait lui laisser le ballon, expliquait le T1 d’Houffaloise. D onc, on n’a pas pris l’initiative et cela a failli fonctionner puisque l’on a eu les deux plus belles occasions avec le premier but de Gouvy." "J’avoue que j’ai été surpris de la façon de faire de nos adversaires, expliquait Christophe Bertels, le T1 de Gouvy qui a refusé la proposition de La Roche. Je m’attendais à voir prendre le match en main par Houffaloise, mettre une grosse pression dès l’entame de match et à la place, nous avons pu prendre le match en main et nous créer de nombreuses occasions. Le score est de deux buts à notre avantage mais on peut en mettre deux ou trois en plus. Quoiqu’il en soit, nous voilà en position d’aller chercher une place pour le tour final."

Gouvy se qualifiera pour le tour final en cas de succès face à Freylange samedi ou si Arlon ne s’impose pas contre Houffaloise. Houffaloise a encore une petite chance de rejoindre Chaumont à la 10e place et pourrait se sauver si Libramont et Meix-devant-Virton se maintiennent en D3. Mais Houffalize devra battre Arlon et que Chaumont s’incline face à Assenois.

GOUVY: Regnier 6, Georis 6, Devillet 6, Andriane 6 (46’, Thérer 6), Georges 6 (67’, Guerde 6), Adam 6, Grommen 6, Joseph 6, Deville 6 (68’, Fraiture), Burton 7, Schmitz 7,

HOUFFALIZE: Mathieu 6, Chekkouri 5 (73’, Renard), Brisy 5 (80’, Trempont), Clotuche 5, Brichet 5, Henquinet 6, Blaise 5 (46’, Van der Cruyse 5), Thonon 5, Renquin 6, Andrianne 5, Guillaume 5.

Arbitre : M.Baudon.

Assistance: 90.

Cartes jaunes: Devillet, Andriane, Schmitz, Devile, Georis, Brisy, Thonon, Clotuche.

Note du match : 5.

11’, déboulé de Burton sur le flanc, son centre dévié trouve Schmitz qui n’a plus qu’à conclure (1-0).

44’, faute inutile de Clotuche sur Schmitz et Burton transforme le penalty (2-0). V.G.