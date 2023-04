Harre-Manhay: 5 ans pour une montée en P1

Joël Roberty a pris son bâton de pèlerin à sillonner la région tant du côté liégeois que luxembourgeois pour concocter un groupe compétitif. Et puis il y a eu l’arrivée en fin de préparation de Jérôme Roberty et de Julien Rasquin pour apporter une expérience de niveau national à cette formation.

Sans parler du coup de boost donné par l’arrivée de Ludovic Lejeune (une seule défaite, la semaine passée, pour le coach).

"L’objectif premier était de tout remettre en ordre au niveau financier, explique le comitard Joël Roberty. Nous avons organisé de nombreuses manifestations et cela a payé. Il est clair que, s’il n’y avait pas eu de fusion, il n’y aurait plus de club. Mais ce n’est pas pour cela qu’on fait des folies financières dans les transferts. Quand on entend les chiffres que certaines personnes citent pour les joueurs que nous recrutons, j’ai l’impression qu’on prend le comité pour des fous."

Pour décrocher ce titre, les Harkais-Manhaydois se sont offert le scalp de Marloie B sans vraiment proposer leur meilleur jeu face à des Marlovanais aux valeurs footballistiques indéniables.

Dès les premiers instants, Rasquin s’isole au petit rectangle, mais ne peut cadrer. Lalloyer file ensuite seul vers Ulweling, mais le portier famennois a le dernier mot. Roberty, alternant le bon et le moins bon, ajuste une frappe qui flirte avec le poteau.

Le but libérateur tombe à la 37' quand un coup franc de Schaffrath trouve la tête de Maréchal qui devance la sortie d’Ulweling (1-0). Les occasions ne sont vraiment pas légion durant ce premier acte. À la reprise, un coup franc de Roberty flirte avec la barre. On retrouve Roberty pour récupérer un ballon mal capté par le portier visiteur. Il ne se pose pas de question et dépose dans le but (2-0). Peu après, la messe est dite quand un corner est repris par Lalloyer dont l’envoi est renvoyé par Ulweling, mais Maréchal passait par là (3-0). Rasquin trouve encore la transversale, puis Prévot et Habotte frappent, mais sans pouvoir conclure. Mais il n’en fallait pas plus pour finalement décrocher un titre mérité.

HARRE-MANHAY: Janssens, Diouf, Habotte, Pirlot, Schaffrath (83’, Delboeuf), Bouzalmad, Maréchal, Prévot, Lalloyer (73’, Pire), Roberty (75’, El Ouardini), Rasquin (80’, Lesenfants).

MARLOIE B: Ulweling, Rassart, Dony, Warnier, Micuci, Al Charfi, Barazouk, M. Godefroid, B. Godefroid, S.Bouterbiat et Kalombo (Yattara)

Arbitre : M. Gallet.

Buts : Maréchal (37', 1-0), Roberty (57', 2-0), Maréchal (60', 3-0).