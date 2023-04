BF Dinant 8 – Boca Juniors Libramont 1 Pas de surprise pour les Libramontois qui ne savent rassembler que cinq joueurs, dont un élément de l’équipe B, pour ce déplacement et courent toujours derrière un succès depuis le 25 novembre. Le marquoir indique déjà 5-1 à la pause avec Touillaux pour sauver l’honneur. Le Boca fera le gros dos durant le second acte pour éviter une gifle encore plus lourde (8-1). Libramont jouera son dernier match de la saison ce mardi contre Wavre-Limal.

BOCA: Ulweling, Ferreira, Kandemir, Oussama, Touillaux (1).

Division 3C

Ottoman Verviers 3 – MF Etalle 5 "Un match très fair-play, bien arbitré par M. Castillo et une super réception de fin du ramadan après ça, se félicite le Stabulois Alexis Bodeux. Nous avons bien géré la fin de la rencontre et notre gardien qui a sorti deux, trois arrêts au bon moment." Les Verviétois entament en force cette partie sans enjeu, signant deux buts dans les six premières minutes (2-0). Peu après le quart d’heure, Lavaux réduit la marque (2-1). À la reprise, Strotz ajuste un coup franc (2-2). Si Verviers reprend les commandes, Felten égalise dans les instants qui suivent (3-3). Les Gaumais poussent et Nougarede et Arnould leur offrent une victoire chez le 5e du classement.

ETALLE: Karremans, Felten (1), Lavaux (1), Nougarede (1), Strot (1), Tock et Arnould (1).

Gedinne United 9 – G4 Sainte-Ode 4

Défaite logique des Ardennais qui ont encore dû composer avec un noyau réduit. Ils se sont déplacés à six et n’ont jamais eu voix au chapitre dans cette sans enjeu.

G4 SAINTE-ODE : Bonetti, Y. Louvins, N. Louvins, C. Louvins, Marchal, Bonjean.