Du côté cassidje, on regrettait de s’être fait rejoindre dans les dernières minutes mais on était fier du jeu proposé. Du côté sartois, la déception d’avoir galvaudé deux points laissait rapidement place à beaucoup de satisfaction et de motivation à l’annonce du résultat d’Oppagne. Un résultat qui permet à Sart d’avoir son sort entre ses mains. En cas de succès face à Longlier samedi soir, la troupe de Quentin Faymonville montera en D3.

Après avoir fêté Jean-François Woillard pour son dernier match de foot dans "son" stade pas de round d’observation pour les deux équipes qui développèrent de suite un jeu engagé et résolument tourné vers l’offensive.

Si Joachim mettait rapidement les siens aux commandes, ce fut ensuite Leyder qui dut sortir le grand jeu à plusieurs reprises pour retarder l’égalisation. Le pied gauche de Memeti donnait le tournis aux défenseurs d’Ethe et finalement c’est un score logique de parité qui sanctionnait cette première mi-temps.

Burton, énorme derrière et décisif devant

Au retour des vestiaires, le match gagnait encore en intensité et, si les situations dangereuses se multipliaient devant le but gaumais, en face, Skoba devait sauver deux fois à

même la ligne. Sart prenait finalement l’avance à vingt minutes du terme par l’inévitable Murtezi. Les Cassidjes accusaient le coup et il fallut un coup de génie de Coopmans pour redonner vie à une équipe d’Ethe qui donnait alors l’impression de ne plus trop y croire.

Mieux même, à moins de dix minutes du terme, Masson se lançait dans une folle chevauchée pour combiner parfaitement avec Joachim, avant d’aller donner l’avance aux locaux.

Mais à deux minutes de la fin, Arnaud Burton, déjà auteur d’un remarquable match défensif, venait arracher un point mérité pour Sart et offrir à son équipe la "finale" dont elle rêvait !

Ethe: Leyder 8, Woillard 6, Breda 5 (61’, Saint-Mard 6), Masson 8, Petit 7, Neetens 6, Lenoir 5, Reichling 7, Joachim 7 (92’, Woygnet), Collin 7, Coopmans 6.

Sart: Prince 6, Tilkin 7 (85’, Vissers), A. Burton 8, Rensonnet 5, Skoba 6, Barbette 5 (67’, Boulangé 5), Jacquet 6, J. Mehmeti 7, S. Memeti 8, Beaujean 7, Murtezi 7.

Arbitre: K. Koke Miezi

Assistance: 70

Cartes jaunes: Neetens, Jacquet, Bonjean, Mehmeti, Woillard, Joachim.

Note du match: 7

8’, Collin s’échappe côté droit et centre vers Joachim qui fait jouer son habileté pour tromper Prince (1-0).

20’, Murtezi et Leyder entrent en collision, la balle rentre dans le but mais l’arbitre annule le but pour une faute du Sartois.

41’, Joachim remet une balle risquée vers Petit qui glisse. Beaujean récupère le ballon et va tromper Leyder (1-1).

71’, Murtezi, isolé, réceptionne un corner de Mehmeti. Sa frappe puissante ne laisse aucune chance à Leyder (1-2).

78’, Leyder joue long sur Coopmans dont l’enchaînement contrôle de balle – reprise de volée est à montrer dans les écoles (2-2).

84’, Masson combine à merveille avec Joachim aller redonner l’avance à Ethe (3-2).

90’, sur un dernier corner, Burton s’élève plus haut que tout le monde et place une tête hors de portée de Leyder (3-3).