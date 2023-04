Bleid gagne par forfait

Le seul match programmé en dehors de ce dimanche après-midi a vu la victoire logique d’Habay-la-Vieille contre le descendant Arlon B (3-1), avec deux buts de Jonathan Moris et un de Frédéric Braquet pour les Verts. Kelly Aigbedion avait pourtant ouvert le score à l’heure de jeu, dans ce match sans enjeu. L’autre résultat vient du forfait déclaré par Châtillon qui a décidé de ne pas s’aligner à Bleid. Résultat: le titre se jouera à coup sûr dimanche prochain entre Saint-Mard, Bleid (qui se rencontreront) et Nothomb qui recevra Meix-devant-Virton B.

Division 3A

Deux cartons et le champion qui confirme

Sacré une semaine plus tôt, Toernich, pourtant mené dès les premiers instants après un but de son ex-joueur Muric, a confirmé son titre en prenant la mesure d’Autelbas (2-1). Martin a égalisé sur penalty, inscrivant au passage son 39e et dernier but de la saison (puisqu’il sera absent ces prochaines semaines) et Edwin Muller a inscrit, tardivement, le but de la victoire avant de prendre un second carton jaune dans la foulée. Pour les Verts d’Autelbas, c’est une mauvaise opération dans la course à la 2e place, d’autant que Sainte-Marie a atomisé Aubange B (10-2, triplé de Romani). Halanzy a signé l’autre carton du soir en s’imposant 0-8 à Signeulx où Amaury Migeaux s’est taillé la part du lion puisqu’il a inscrit cinq buts.

Division 3B

Nothomb B menace Habay B et le champion battu à domicile

Dans un match important pour la deuxième place, Nothomb B s’est imposé 2-1 contre Habay-la-Neuve B qui alignait pourtant Reichert, Raboteur, Lepère, Monaville, Marcolongo et Poncin. Réduits à dix après l’exclusion de Raboteur à l’heure de jeu (sa deuxième cette saison), les Habaysiens ont concédé le but victorieux dans les arrêts de jeu. Celui-ci a été inscrit par le jeune Thomas Quirynen qui venait d’entrer quelques instants plus tôt. Au classement, Nothomb revient à deux points des Habaysiens à deux journées du terme. Ceux-ci devront notamment affronter Marbehan qui a signé hier une troisième victoire de rang en s’imposant contre Sainte-Cécile (4-2 avec un doublé d’Ostojic).

Hier soir aussi, Bouillon, une semaine après son sacre, après 17 succès consécutifs et 20 rencontres sans revers, a chuté face à Léglise (1-2). Le héros du soir aura été Remy Massut, auteur d’un doublé. Pour le reste, Gérouville a partagé l’enjeu avec Florenville B (1-1) tout comme Assenois B avec Fouches (2-2) et Habay-la-Vieille B avec Etalle (1-1).

Division 3C

0 sur 9 pour Libramont B

Rien ne va plus pour les hommes de Kevin Touillaux depuis leur défaite à Carlsbourg le lundi de Pâques. Ils viennent en effet de concéder un troisième revers de rang. Et cette fois de manière cinglante puisqu’ils se sont inclinés sur un score de forfait à Bertrix. Même si les Mauves ont monopolisé le ballon et touché deux fois le poteau en première période, Bertrix avait fait le plus dur par Bah dès la 4’. En moins d’un quart d’heure après la pause, Fries, Picard et Wanlin ont plié la rencontre. A. Nemry clôturera le Baud’estival dans les derniers instants. Ochamps B a pris (provisoirement ?) la 3e place en infligeant un score de tennis à Libin B. L’équipe locale menait déjà 4-1 après 20 minutes.

Division 3D

Bourdon monte, mais n’est pas encore champion

Vainqueur de Roy B (1-0) ce samedi soir, Bourdon totalise 58 points et est assuré de finir, au pire, parmi les meilleurs deuxièmes de P3. Les hommes de Nderim Mustafaj assurent par la même occasion leur retour en P2. Les Verts sont toujours talonnés à trois longueurs par Heyd, large vainqueur de Rendeux (6-0). Les Sang et Or bénéficient en outre d’un calendrier favorable puisqu’ils vont affronter les deux derniers du classement, Nassogne B et Bande tandis que Bourdon recevra Rendeux et se déplacera à Champlon lors de l’ultime journée. Heyd a donc déjà un pied et quatre orteils en P2, en tant que champion ou parmi les meilleurs deuxièmes de 3e provinciale.

Les Champlonnais, qui suivent Heyd à trois points, ont pris la mesure de Mormont B (4-1). Maxime Pierret, monté au jeu à la demi-heure, a assuré le succès des Rossoneri en s’offrant un doublé après l’heure de jeu.

Division 3E

Quadruplé pour Leduc, triplé pour Dufrasne

Givry B, qui poursuit sa route vers la 2e place, a atomisé Sart B (0-7) grâce à un quadruplé de Leduc et un triplé de l’inévitable Lukas Dufrasne, auteur de 13 buts sur les six derniers matches. Les Canaris comptent 13 points d’avance sur Lierneux qui compte toutefois trois matches de retard et affronte Bourcy ce dimanche. Bovigny et Salm se sont, eux, quittés dos à dos.