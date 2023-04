Anselme 4e sur 44 km à l’Alletante

Avec 1 500 coureurs, à la plus grande joie de l’ASBL "La Bouillonnante", qui est toujours à la tête de cette épreuve auparavant organisée à Bouillon. Sur la distance reine, 44 km, Renaud Anselme (3 h 42) a fini 4e et 2e Belge d’une course remportée par le Breton Yoann Garault (3 h 37). Les Marchois Thierry Mailleux et Loïc Salmin se sont respectivement classés 12e et 14e.