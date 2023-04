Bertrix 5 – Libramont B 0

"On a quasiment 90% de possession en première mi-temps, on touche deux fois le poteau et leur gardien sort deux ballons chauds. Par contre, ils nous tuent en début de deuxième", peste Kevin Touillaux, le T1 libramontois.

Bah ouvre le score dès la 4’. En moins d’un quart d’heure après la pause, Fries, Picard et Wanlin plient la rencontre. A. Nemry clôturera le Baud’estival dans les derniers instants, infligeant à Libramont une sèche défaite, la troisième consécutive.

Haut-Fays 4 – Petitvoir 2

Les Orange et Blanc émergent d’un duel plaisant et mettent fin à la belle série de Petitvoir. Les visiteurs prennent pourtant rapidement les devants par Lodriguez, mais en une minute, Arnould et Gillet inversent la tendance (2-1 au repos). Le même Gillet fait 3-1 à 20 minutes du terme. Dans les dix dernières minutes, Lodriguez relance le suspense, qu’Englebert tue dans la foulée.

Warmifontaine 0 – Carlsbourg 5

Les gars de la Mohy reviennent virtuellement à un point du leader tellinois avant de recevoir Ochamps B dimanche prochain.

Rongvaux, à deux reprises, Foulon, Rézette et Lemaire ont trouvé le chemin des filets.

"Warmifontaine est une équipe qui essaie de jouer au foot, c’était un match agréable.", souligne François Dambly, le T1 carlsbourgeois.

Neuvillers B 2 – Tellin 2

Tellin devra encore patienter avant de valider son ticket pour la P2, un point lui étant encore nécessaire. "La même équipe mais pas le même foot qu’une semaine plus tôt", explique Thierry Moors. Roman débloque le marquoir à la 21’ (1-0), mais Pigeon lui répond un quart d’heure plus tard. Gebka rend l’avantage aux Noir et Blanc à la reprise, mais Liesnard égalise à l’heure de jeu. Pierlot préservera le nul pour Neuvillers par la suite.

Saint-Pierre 4 – Sainte-Marie-Wid. 3

Saint-Pierre émerge d’un derby très engagé, qui lui vaudra plusieurs suspendus le week-end prochain.

Borcy marque dès la 2’, mais Lecomte parvient à égaliser. Avant la pause, Maury fait 2-1. Grosjean porte la marque à 3-1 dès la reprise avant que Legrand ne voie son penalty détourné par le portier visiteur. Lays relance Sainte-Marie, mais Vermeulen dévie un coup franc dans ses filets. Saint-Pierre pense la partie pliée, mais ce diable de Lays fera 4-3 dans les derniers instants.

Bouillon B 0 – Namoussart 4

"Impossible de jouer sur ce champ de patates !", lance Raphaël Chamberlan, le T2 de Bouillon. Moraux déflore la marque à la demi-heure. Après la pause, Tene Talla (2) et le même Moraux alourdiront le score.

Bras 5 – Orgeo B 1

Bras s’empare de la troisième place au prix d’une première mi-temps de très bonne facture. Jardon trouve l’ouverture des 30 m. Le gardien se troue (1-0). Hotton anticipe ensuite une passe en retrait et fait 2-0. Montreuil, sur centre de Guiot, fait 3-0 avant que Hotton ne réalise le hat-trick juste avant la pause (5-0).

Orgeo se réveille après le café et Goeders réduit le score en lobant Pougin.