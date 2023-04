Quarante buts pour Blandin ?

Cyprien Blandin (Florenville): "J’étais venu pour chercher le titre en P2. J’avais promis à Morgan Matz de partir sur une bonne note, c’est fait. Cette année restera magnifique. Est-ce que Florenville aurait été champion sans mes buts ? C’est toute une équipe qui était derrière. Il reste un match, j’espère arriver aux quarante buts. Nous étions une vraie équipe, un vrai groupe. Nous avons eu des matches compliqués, mais nous avons toujours su gérer."

"Une bande de copains"

Maxime Gomez (Florenville): "C’est mon deuxième titre avec Florenville. Cela a été serré jusqu’au bout. Mais nous avons su faire preuve de régularité. Nous avons aussi eu plus de hargne et d’envie. Nous sommes une bande de copains et cela a marché directement."

"Une saison tranquille"

Michel Leclère (président Florenville): "Nous avons rempli notre contrat. Nous étions attendus et je suis fier du groupe. La chance du champion existe, on l’a vu à Sainte-Ode. On considère toujours Florenville comme une équipe qui monte et qui descend. Moi, j’aspire à vivre une saison tranquille l’an prochain. Mais nous avons nos limites financières et nous ne les dépasserons pas. Paniquer jusqu’au bout, c’est usant."

Quatre départs

Quatre joueurs ne seront plus là: Cyprien Blandin (Libramont) Jordan Boulanger (Sainte-Cécile), Nathan Georges et Xavier Leclère (arrêt). Le club annoncera prochainement des arrivées.