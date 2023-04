L’horizon s’obscurcit un peu plus pour Virton

Mais comment rêver d’un double succès quand on observe les difficultés offensives d’une équipe dont les (demi) occasions pouvaient se compter sur les doigts d’une main à la Dakota Arena de Deinze ce samedi.

La première période livrée par les Vert et Blanc fut particulièrement incolore. Baladés par des Flandriens qui n’avaient même pas besoin d’appuyer sur l’accélérateur pour conserver tranquillement la maîtrise du ballon, les Gaumais ont à peine approché du domaine défendu par Miras. Menés dès la 6e minute, sur une phase où le marquage fut approximatif de A à Z, battus une nouvelle fois vingt minutes plus tard, après d’autres erreurs de placement et une grosse bévue de Vinck, les Virtonais, pour résumer les choses, n’en touchaient pas une. Surtout dans un entrejeu où le tandem Fraser – Hendrickx faisait la musique en toute tranquillité.

Trois changements avant la pause

José Jeunechamps n’avait dès lors d’autre ressource que de modifier ses batteries. Ce qu’il fit avant même le repos, en procédant à trois changements. Puis encore deux autres peu après l’heure de jeu (et après une altercation entre Kagé et Mabella), alors que Souleymane Anne avait, presque miraculeusement, réduit l’écart à la faveur d’un coup de réparation tombé du ciel puisqu’il s’agissait là de la toute première occasion des Gaumais. Avec un entrejeu plus dense et plus créatif, l’Excelsior donne alors l’impression de pouvoir revenir. Mais le seul monopole du ballon ne pouvait suffire pour renverser une situation compromise. Il aurait fallu davantage de percussion offensive pour cela. Et même si Kagé, Paulet et Koziello inquiétaient Miras en toute fin de partie, Ferdinan avait déjà rassuré l’équipe locale en ponctuant un contre bien mené à un quart d’heure du terme.

DEINZE: Miras ; Prychynenko, Schuermans, Vansteenkiste, Staelens ; Fraser (89’, Spegelaere), Schryvers (46’, Ferdinan), Hendrickx ; Van Landschoot, Kassimi (68’, De Belder), Mertens (82’, Balaj).

VIRTON: Sadin ; Remy, Droehnle, Vinck, Bourdin (40’, Lesquoy) ; Masangu (68’, Paulet), Doué (40’, Koziello), Dudouit (40’, Kagé), Mabella ; Mboyo (68’, Abdallah), Anne.

Arbitre: A. Denil.

Assistance: 500.

Cartes jaunes: Fraser, Schryvers, Lesquoy.

Buts: Staelens (6’, 1-0), Vansteenkiste (2-0), Anne (55’, 2-1), Ferdinan (77’, 3-1).

Note du match: 5.

6’, Fraser isole Van Landschoot dont le centre trouve Hendrickx ; la frappe de ce dernier est repoussée par Remy, mais Staelens récupère le ballon et ouvre le score (1-0).

26’, Kassimi sert Hendrickx dont la talonnade permet à Staelens de centrer ; Vinck repousse maladroitement le ballon vers Vansteenkiste qui conclut de près (2-0).

55’, sur un corner de Droehnle, l’arbitre signale une main de Prychynenko. Anne convertit tranquillement le penalty (2-1).

77’, Hendrickx lance Ferdinan qui file battre Sadin d’un plat du pied bien ajusté (3-1).