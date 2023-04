Les filles de Bouillon retrouveront la P1

En pleine remontée depuis plusieurs semaines, les filles de Bouillon espéraient décrocher leur maintien sur le fil. Pour y arriver, les Ardennaises devaient réaliser un meilleur résultat que Gembloux. Mais battues à la maison par une équipe de Saint-Louis redoutable au service, les Bouillonnaises, renforcées par Laura Herin pour l’occasion, n’ont pas pu décrocher le maintien. Et pourtant, Bouillon a remporté le premier set avant de se faire rejoindre. La troisième manche pourra laisser des regrets aux Bouillonnaises. Après un départ en boulet de canon (8-1), Bouillon va s’écrouler. La réception locale est aux fraises et malgré deux temps-mort et un changement de libéro, Bouillon s’écroule ; 8-10, 10-18, 12-20 et 13-25 après une nouvelle erreur en réception. Au pied du mur, Bouillon s’accroche dans le quatrième, mais doit laisser filer la victoire: 22-25. Frustrant quand on sait que Gembloux s’est aussi incliné.