Rulles 43 – Ottignies 81

Sans surprise, Rulles n’a rien pu faire face à un leader invaincu depuis le 13 novembre. Si Rulles a très bien débuté (8-3, 13-6, 15-8), Ottignies a ensuite élevé son niveau pour infliger un 0-21 en fin de premier quart-temps . "J’avais débuté en zone, avec mes trois grandes, mais Ottignies a rapidement trouvé la parade", dit Mathieu Fivet. Ottignies insiste et file à 15-37. Donnez stoppe l’hémorragie, mais Ottignies, qui a pris Rulles très au sérieux, a dominé le reste de la rencontre. "C’est la meilleure équipe de la série, avoue Mathieu Fivet. Nous avons un peu baissé les bras, comme à l’aller."

Régionale II

Arlon 77 – Ciney B 39

Une victoire qui permet à Arlon de se maintenir en R2. "Même si je voyais mal Alleur battre Courcelles la semaine prochaine, c’est toujours plus gai d’assurer son maintien sur le terrain, dit Serge François. Même si Ciney était déforcé, cette équipe avait posé des soucis à Liège en semaine." Face à une équipe très rajeunie, Arlon démarre en mode mineur (0-4) avant que la bombe de Lemaire ne mette les Arlonaises aux commandes: 10-8 et 13-12 au quart-temps. Les filles de Serge François font la différence à la reprise. Via Simonet et François, Arlon inflige un 11-0 à Ciney: 24-12. Une avance que les Arlonaises ne laisseront plus jamais descendre sous la barre des dix points: 32-20 au repos. Arlon creuse l’écart dans le troisième quart-temps (47-30) avant de continuer à enfoncer le clou dans les dix dernières minutes: 57-34, 67-38 avant des bombes de Chartry, François et un dernier papier de Simonet: 77-38. "Anne Leroy et Louise Jean intégreront l’équipe l’an prochain", note Serge François.

Liège 57 – Libramont 51

Chez un cador, Libramont a montré un beau visage. Après un début compliqué (11-2), Charlier remet Libramont au contact. Les Ardennaises passeront devant (25-27, 28-29) avant de voir Liège filer à 42-36. Dans les dix dernières minutes, les filles de Logan Draux se rapprocheront (53-49), mais sans pouvoir recoller. Les Mauves seront sauvées en cas de succès à Natoye ou en cas de revers d’Alleur face à Courcelles.