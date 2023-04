Les Arlonaises abattaient leur dernière carte à domicile hier soir face à Ciney. Une victoire et le maintien est dans la poche.

Quant aux Libramontoises, qui restent sur quatre défaites, elles se déplacent ce samedi à Liège C, 2e du classement. "Il faut être réaliste, avance le coach Logan Draux. Chez nous, alors que Liège n’avait déplacé que six ou sept joueuses, on avait perdu. Cette fois, ça va être la grosse équipe (puisque l’équipe de R1 ne joue pas, ni les sélections de jeunes en nationale). Donc ce sera compliqué pour nous de rivaliser avec une équipe avec autant de talent."

Pas trop d’inquiétude, toutefois, dans le chef de Logan Draux, concernant le maintien. "Je ne vois pas du tout Alleur B gagner contre le leader Courcelles le week-end prochain, dit-il. Courcelles est invaincu (en 22 matches) et je ne pense pas que cette équipe lâchera son dernier match. Si Alleur perd, on sera maintenu. Ou sinon, on est également sauvé avec deux défaites d’Arlon (NDLR: hier soir et le week-end prochain, à Ottignies). Quoi qu’il arrive, pour le dénouement, il faudra attendre la dernière journée."

Et si, Alicia Giberti…

Par ailleurs, après Juliette Léonard (Neufchâteau) et Angélique Charlier (Natoye), l’équipe perd également Mathilda Eischen, qui retournera au Junior la saison prochaine. Trois départs qui n’étaient pas prévus à la base. "Je me doutais que Juliette serait contactée par Neufchâteau, glisse Logan Draux. Parce qu’elle correspond au style de jeu du BCCA. Elle se bat en défense et elle joue vite en transition. Angélique ? Elle n’a pas vécu une super saison. Et le challenge de la R1 a fait pencher la balance. Mais cela a quand même été une surprise. Mathilda, c’est un peu la suite de tout cela…"

Trois départs, mais aucune arrivée à annoncer. "J’ai contacté, moi-même, trois, quatre joueuses de P1, qui ont le potentiel pour la R2, et je n’ai reçu que des refus, regrette le coach libramontois. Notre présidente également. Il nous reste deux meneuses (dont une, Morane Charlier, qui va sur ses 15 ans), trois ailières et deux pivots. Avec Élodie (Lemmer), qui deviendra assistant-coach, mais qui pourrait dépanner comme joueuse, c’est mon groupe pour le moment. Si on n’a pas de renfort, la saison prochaine sera compliquée. J’aimerais bien une ou deux pivots et une ailière-meneuse, qui pourrait monter la balle en cas de besoin."

Et si Alicia Giberti, qui a disputé une très bonne saison en P1, reprenait du service en régionale ?

"Moi, clairement, j’aimerais bien. Cela changerait pas mal la donne. Elle est présente dans le jeu intérieur, elle shoote à distance, elle a repris du physique. Quand elle veut, elle court bien. Ce serait un gros plus."